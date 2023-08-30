Madre de Rubiales es trasladada a un hospital por huelga de hambre en apoyo a su hijo

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Futbol, fue trasladada a un hospital tras sentirse cansada y estresada luego de hacer una huelga de hambre para apoyar a su hijo.

La mujer se encerró en una iglesia en la ciudad de Motril, al sur del país, y dejó de comer como protesta por el trato que recibía su hijo después de que besó a la jugadora Jenni Hermoso sin su consentimiento.

De acuerdo con medios locales, la madre de Rubiales fue trasladada durante la noche del miércoles (tiempo local) al hospital Santa Ana de Motril; sin embargo, se desconoce su estado de salud.

La mujer comenzó con la huelga de hambre el pasado lunes y aseguró que se prolongaría “hasta que se encuentra una solución a la inhumana y sangrienta cacería que llevan a cabo contra mi hijo por algo que no se merece", informó la agencia de noticias EFE.

La mamá de Luis Rubiales ha iniciado una Huelga de Hambre en la Iglesia Divina Pastora de Motrilpic.twitter.com/AcKmAF1VKi — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 28, 2023

¿Qué hizo Luis Rubiales?

Durante la final del Mundial de Futbol Femenil, Luis Rubiales besó en los labios a Jenni Hermoso, jugadora de la selección femenil de España, quien resultó ganadora.

Posteriormente, comenzaron las acusaciones por haberla besado y pidieron su renuncia a la federación; en respuesta, Rubiales informó que no dimitirá porque el beso había sido consensuado.

El mismo día, Jenni Hermoso emitió un comunicado para desmentirlo, en el cual aseveró que nunca estuvo de acuerdo en que el presidente de la Federación Española de Futbol la besara en la boca delante de todos.

Las jugadoras de la selección española mostraron apoyo a su compañera y exigieron la renuncia de Rubiales, incluso amagaron con no volver a jugar si continuaban los dirigentes actuales.

Finalmente, la FIFA decidió suspender provisionalmente a Rubiales de todas las actividades relacionadas con el futbol a nivel nacional e internacional, durante 90 días, mientras se realizan las investigaciones sobre lo ocurrido en la final del mundial femenil.