Madre y su bebé de 8 meses de edad llevan más de 10 días desaparecidos en California

La angustiante búsqueda de Whisper Owen, madre desaparecida junto a su bebé de 8 meses, Sandra McCarty, en Estados Unidos, cumple ya más de una semana sin novedades. La última vez que fueron vistas fue cuando salían de una cita médica en Fresno, camino a su hogar en Sacramento, en California. Desde entonces, nadie ha tenido información concreta sobre su paradero.

¿Cuándo desaparecieron la madre y su bebé en California?

Whisper y su hija fueron vistas por última vez la tarde del martes 15 de julio de 2025, cuando partieron de Fresno después de la consulta médica. Antes de partir, Whisper visitó brevemente a su madre, Vickie Torres, quien fue la última persona en verlas antes de que desaparecieran.

Torres relata la incertidumbre y preocupación que siente ante la desaparición de su hija y nieta: “Para mí, pensar que ella se fue manejando y no voy a volver a ver a mi hija porque no puedo encontrarla, significa que algo pasó. Nadie sabe qué”, afirmó a la cadena CNN.

Los elementos de la investigación indican que el vehículo de Whisper fue captado por cámaras de tráfico en la ciudad de Atwater esa misma noche alrededor de las 20:00 horas. Este punto es el último avistamiento confirmado antes de que madre e hija desaparecieran completamente. La policía de Fresno ha declarado que no creen que Whisper y Sandra se encuentren actualmente en dicha área, lo que sugiere que podrían haber avanzado en ruta hacia Sacramento o estar en algún lugar intermedio.

¿Por qué desapareció la madre Whisper Owen con su bebé?

Vickie Torres supone que su hija pudo haberse detenido en la ciudad de Atwater por necesidades básicas, como ir al baño o alimentar a la bebé. Sin embargo, descarta que Whisper haya decidido desaparecer voluntariamente o huir: “No, no creo que se haya ido corriendo. Todo iba bien en este momento. Creo que están en algún lugar entre Atwater y Sacramento o que algo les pudo haber ocurrido”.

Ante la falta de pistas sobre el paradero de la madre y su hija, la familia hace un llamado urgente a la comunidad para revisar imágenes de cámaras de seguridad a lo largo del camino entre la ciudad de Atwater y Sacramento. Cualquier captura del automóvil o detalle visual podría ser fundamental para arrojar luz sobre el caso.

Familiares piden ayuda ciudadana para encontrar a Whisper Owen y Sandra McCarty

La madre de Whisper no cesa en su búsqueda y expresa la desesperación de su familia con un mensaje claro: “Algo le pasó a mi hija, ella no desapareció por su propia voluntad. No huyó de esta familia ni de sus otros hijos”. Las autoridades y familiares solicitan que cualquier persona que pueda tener información o que haya visto el vehículo, especialmente entre estas ciudades, se comunique con las autoridades.