Historia de maestra nachita, vocación sin límites

La vocación de la maestra de nachita es más fuerte que cualquier documento de jubilación en Cuernavaca, Morelos.

“En cuanto yo me jubile creí ya descansar, me jubile con 31 años de servicio, en ese momento cuando yo me retire de la escuela, dije ya no voy a hacer nada en cuestión por niños, pero la inquietud seguía de seguir sirviendo a los niños y apoyándolos”, confiesa la profesora.

María Ignacia, es conocida por sus seres queridos como maestra nachita y su vida dio un giro inesperado.

“Una mañana al salir yo a la calle, me encontré una niña, pero esa niña la encontré por otra vecina, esa vecina me solicitó que yo la apoyara, porque la nena con 9 años iba a entrar a 1er año, entonces de ahí nace de nuevo la idea de apoyar a los niños, esta área no estaba como ahorita, estaba muy descuidada, empecé con una mesa larga que es hecha por unas puertas que también esa mesa me la donaron y como la niña iba para primer año empecé a usar material reciclable”, expresó la maestra de como inició su nueva aventura profesional.

Poco a poco llegaron más niños para ser regularizados, ya sea en matemáticas, inglés, artes o

cualquier otra materia.

“A través de ella se fue dando a voces de que yo ayudaba a los niños y empezaron a llegar, pero cuando nos cambia la pandemia, se hace un revuelo, revuelo, realmente yo no me sentía capacitada para llevar a cabo esas actividades, pero como decirle a los niños no te puedo atender, entonces se busco la manera de continuar”, dijo doña nachita.

En su actual salón de clases todo ha sido donado, desde las sillas hasta los cuadernos.

Y dejo claro la maestra que en este salón, las clases van a continuar, puesto que el lema de la docente nachita es “la educación es la mejor arma del país”.