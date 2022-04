Magistrado acusado de acoso y abuso sexual, se jubila

El magistrado prófugo de la justicia, José de Jesús “N”, y ex maestro de la Universidad de Guadalajara, desde la primera quincena de febrero fue jubilado y recibe 28 mil 64 pesos con 18 centavos al mes, de acuerdo a la página de transparencia de la máxima casa de estudios.

José de Jesús “N” fue separado de su cargo como docente desde noviembre del 2021 por el presunto acoso y abuso sexual contra una menor, sin embargo; tramitó su jubilación y la UDEG la procesó.

Al respecto, el rector general de la UDEG justificó que la jubilación es un derecho laboral en la que la universidad no interviene.

Así lo dijo Ricardo Villanueva:

“Lo que no podemos hacer nosotros es algo que no está en las atribuciones de la universidad, la pensión de una persona se decide bajo el derecho laboral y eso no es del ámbito exclusivamente de la universidad; hasta el día de hoy no se le ha entregado ni un solo cheque a este funcionario porque ese derecho que él adquirió, yo pedí que explícitamente al estar prófugo de la justicia hacer los cheques a la entrega personal para que él pueda acceder a ese derecho tendrá que venir a la universidad a pedir su cheque y yo ya tengo instrucciones que si se presenta estaremos informando a las autoridades.”





El magistrado cuenta desde el 2 de febrero con una orden de aprehensión y una ficha roja ante la INTERPOL para que no pueda abandonar el país, luego de que éste no se presentara a una audiencia alegando padecer COVID-19 sin presentar pruebas médicas.

¿De qué se le acusa al magistrado José de Jesús “N”?

El magistrado José de Jesús “N” es acusado de abuso sexual contra una menor, luego de que no fue localizado para acudir a la comparecencia forzada.

Familiares de la víctima señalaron que en marzo de 2021, el magistrado abusó sexualmente de una menor de 15 años cuando se encontraban en una fiesta dentro de una casa. Covarrubias Dueñas era amigo de la familia, ya que tuvo una relación sentimental con la tía de la niña.

De acuerdo a Fernando Figueroa Gómez, padre de la joven, no se habían dado cuenta de lo ocurrido hasta que revisaron las cámaras de seguridad al interior de la casa y se percataron de los hechos.





En cuanto le formularon una acusación pública, entonces comenzaron las denuncias de sus ex alumnas, cuando dio algunas materias dentro de la Universidad de Guadalajara.

Se calcula en 70 las mujeres acosadas y abusadas por él.