¿Maltrato animal? Calandría sufre accidente con caballo

“El caballo, rompió el vidrio, se asustó el caballo y rompió el vidrio,” se escuchaba decir de una de las personas que fueron testigo del accidente.

El accidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando una calandria jalada por un caballo rompió los cristales de un auto al circular por la Calle Maestranza en el centro de Guadalajara, en Jalisco.

Sobre los señalamientos de que el equino actuó por el presunto maltrato que viven, los calandrieros, como se les conocen a los que operan las calandrias, responden.

“A veces si se asustan, pues es que los caballos son animales no sabes la reacción que van a dar. No cuál maltrato pues véalo, está bien flaquito mi caballo parece vaca de gordo. A veces va uno con su pasaje y la gente dice que maltrato animal que eso pero uno los ignora,” dijo uno de los operadores de las calandrias.

“Muñeco” que es el nombre del caballo tiene 10 años, joven para los hasta 30 años que suelen vivir estos animales, es un pinto de alazán, su dueño dice que constantemente es llevado al veterinario, así como ésta son 16 las calandrias jaladas por caballos, que circulan en el centro de Guadalajara.

Ante si es o no maltrato animal los tapatíos opinan ante las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “de los animales yo creo que no porque los traen desde la Colonia Insurgentes y acá no dan mal aspecto sino que huelen muy mal ahí donde están las calandrias, si estaría bueno ya si ya renovaron Guadalajara quitarlas por los animalitos pues.”

Por su parte autoridades tapatías advierten que este mismo año las calandrias tradicionales podrían salir de circulación.

Actualmente la empresa que vendió las 16 calandrias eléctricas, y por las que se había acordado se reemplazarían las tradicionales jaladas por caballos, mantiene un pleito por la propiedad intelectual del diseño y eso también habría retrasado la sustitución.