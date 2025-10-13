VIDEO: ¡Indignación en la GAM! Mujer abandona dos perros en Lindavista; uno es casi atropellado

¡Un acto de crueldad! Un mujer abandonó a dos perros en calles de Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero; el momento quedó grabado por las cámaras de seguridad en la zona.

Uno de los lomitos estuvo a punto de ser atropellado al intentar alcanzar el auto en el que viajaba su dueña.

Capturan el momento del abandono de perros en la GAM

En el video se puede ver como la mujer, cuya identidad se desconoce, viajaba en la parte de atrás de un auto gris en compañía de otra persona, quien conducía el vehículo por la calle Coquimbo en Lindavista, CDMX.

Los perros fueron bajados por separado, dejándoles un plato de croquetas para distraerlos y poder huir del lugar sin que los lomitos pudieran perseguirlas.

Aún con el “distractor”, uno de los perritos, de color blanco con una mancha café en su ojo, intentó alcanzar el auto en el que viajaba su dueña, por lo que casi es atropellado por otros vehículos que circulaban cerca de la zona.

🚨#CDMX | Indignante. Una mujer abandonó a dos perros en Lindavista.



Cámaras captaron el momento en que baja del auto, les deja croquetas… y se va.



Uno de los perritos casi es atropellado al correr tras ella. pic.twitter.com/Hfot692CUl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2025

Los videos muestran como el lomito logra cruzar la calle sano y salvo, se encuentra con otro perrito de color café y juntos corren al lado contrario por el que se fue esta mujer.

El video del abandono de perros en la GAM causó indignación en redes sociales; los usuarios piden que justicia para los lomitos, asegurando que casos como estos no deberían de ocurrir.

¿Hay multas por el abandono de perros en la CDMX?

Abandonar animales en la vía pública o poner en riesgo su salud, se considera maltrato o crueldad animal en la Ciudad de México, lo que podría derivar en penas de 6 meses hasta 2 dos años de prisión, además de algunas multas que pueden incrementarse según la gravedad del daño animal.

Estas sanciones buscan proteger a las mascotas, así como penalizar a quienes los abandonan o maltratan.