¿Sin espacios libres? Cierran parque canino en Polanco por “ladridos”

Con el paso de los años, la Ciudad de México (CDMX), trabaja en convertirse en una ciudad animalista y aunque distintos rincones de la capital ya se consideran “pet friendly”, hay decisiones que parece un retroceso en materia de animales.

Recientemente, en la colonia Polanco se vivió un hecho “atípico” cuando algunos paseadores de perros y vecinos se encontraron con el cierre del parque canino ubicado en el Bosque de Chapultepec.

El entrenador de perros, Juan Carlos, narró cómo vivió ese momento en el que participó el Gobierno de la Ciudad de México.

“Vinieron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a cerrarnos, el martes a las 2 de la tarde fue cuando nos cerraron. La queja es de unos vecinos, no todos, porque hay vecinos que les gusta y les encanta. Que por el ruido de los carros, pero hace más ruido un carro que un perro”, dijo.

Juez ordenó cerrar parque canino en Polanco

De acuerdo con los reportes, un juez en materia administrativa ordenó el cierre del espacio cuando un grupo de vecinos realizaron la denuncia.

“Era un área de esparcimiento para ellos, están tranquilos, no molestan a otras personas”, en referencia al parque canino que cerró.

Por esto, los defensores de animales rápidamente externaron su molestia con los argumentos que realizaron, como la contaminación auditiva y la que dejan los perros.

“Cerraron el parque hace más de 15 días por unos vecinos que se están quejando ya que dicen hay contaminación auditiva por los ladridos de los perros y contaminación de los perros. Yo soy vecina y traigo a mis perros, aquí todos los días y me afecta directamente, mis perros no tienen áreas para estar libremente, jugar, correr y estas zonas nos apoyan para tenerlos felices”, dijeron.

Suspensión en el parque canino es provisional

Por ahora, la suspensión que se les otorgó a los vecinos es provisional, por lo que aún hay una oportunidad para que el parque que era perfectamente aprovechado por las mascotas pueda abrir.

“Como tal, no significa que al concederles la suspensión significa que ya ganaron. Esto no es así significa que un juez va salvaguardar que no se generen daños de imposible reparación con motivo provisional”.

¿Qué son los derechos de los dueños y de los seres sintientes?

Ante el caso que preocupa a cientos de personas, Anaid Valero Manzano, experta en derecho, se pronunció sobre la importancia que tiene entender que los animales tienen derecho a un espacio creativo y abierto.

“Debemos de entender que los animales también, con el avance que se tiene a estos derechos también tienen derecho a un espacio recreativo. a un espacio abierto. Justamente por eso se han tomado medidas en este sentido que implica que yo, como Estado voy a destinar áreas especiales de esparcimiento, teniendo en consideración que deben tener ciertas obligaciones los dueños de estos animalazos”, dejó en claro.

Aunque el juez tomó una decisión, los usuarios que frecuentemente asisten también, y lo seguirán visitando al tratarse de un espacio público y libre.