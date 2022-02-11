En Bolivia, mujer entrega a su hijo tras verlo matar

Una mujer entregó a su hijo a la policía, por ser sospechoso de asesinato en el Alto, Bolivia. La señora reconoció a su hijo gracias al video de seguridad que captó el momento en que mató a un joven.

En las imágenes capturadas por una cámara de seguridad, se ve el momento en que una pareja se acerca a la víctima; el hombre le quita la mochila al joven, después lo hiere mortalmente con un arma blanca y lo deja tendido en el suelo.

La cómplice del delincuente vigilaba en la esquina para asegurarse que nadie interviniera en el asalto, el sospechoso se acerca a la mujer y ambos huyen del lugar con las pertenencias de la víctima.

Mujer entrega a su hijo en Bolivia

La mamá del agresor reconoció a su hijo cuando lo vio en el video, y agregó que la cómplice es la pareja sentimental del sospechoso de asesinato.

Al darse cuenta de los actos de su hijo, la mujer se comunicó con la mamá de la cómplice para avisarle lo que sucedía, posteriormente se dirigió a las autoridades para entregar a su hijo. La señora declaró que el joven, de 17 años de edad, “anda con malas amistades”.

"Más que todo a ella la reconocí ahí, en la forma que camina. Solo le pregunté qué había pasado y me dijo ‘no nada’. Bueno yo ya sabía. Desde los 14, 15 años, mi hijo salió de casa. Se iba, se perdía dos días volvía y mi esposo siempre le decía que no debe ser así, hay tantas cosas que pasan en la calle, pero él ha tenido malas amistades”, declaró la mamá del joven.

Gracias a la mujer, las autoridades de Bolivia pudieron detener al sospechoso de asaltar y matar a un hombre en la calle. El adolescente se encuentra en la fuerza anticrimen del país, a la espera de rendir su declaración sobre lo sucedido en la zona de Mercurio.

No obstante, la mujer, quien es su pareja sentimental, es buscada por la policía de Bolivia para esclarecer el caso.

