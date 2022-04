Ataca a mamá y se lleva a hijo de dos años en León

Han pasado más de 7 días sin que se sepa el paradero de Santiago Miguel García Cervera de 2 años en León, Guanajuato, su familia cree que su papá se lo llevó, luego de apuñalar a la mamá del pequeño con unas tijeras en 25 ocasiones.

El ataque ocurrió el 12 de abril en León, Juan Miguel es padre de Norma Yadira, mamá de Santiago, su hija ahora se recupera de las heridas en un hospital.

“Ella no podía hablar, nada más lo que yo llegué ¿qué pasó?, con voz entre cortada ¡Fue Sergio! ¡Fue Sergio! mi hija trae lesiones aquí en el cuello, trae todo en el pecho, trae muchísimas lesiones y la lesionó en los pulmones, parte de los pulmones” narró con impotencia Juan Miguel Cervera, abuelo de Santiago.

Discusión

Norma ha narrado a su padre, cómo ocurrió el ataque, todo se derivó, según nos cuenta Juan Miguel, de una discusión de la pareja, que ya no se encontraba viviendo junta desde hacía tiempo.

"Él le dijo dame un abrazo y beso, pues y le dijo: que ´no te hagas ilusiones´, no sé qué otra palabra le pueda haber dicho, fue cuando él empezó y le dijo: ´si no vas a ser para mí, no vas a ser para nadie´ y fue cuando empezó a atacarla”, detalló Juan Miguel Cervera, abuelo de Santiago.



Carpeta de investigación

Por los hechos, la Fiscalía de Guanajuato inició la carpeta 487-2022 en la unidad de atención a la mujer por el intento de feminicidio.

Mientras hay una orden de aprehensión en contra Sergio, esta familia sigue buscando al pequeño Santiago.

Mamá hospitalizada

“Su mamá esté todavía hospitalizada y preguntando por su hijo, yo he recibido mensajes, no sé cómo encontraron mi teléfono, mi número y me dicen que me ponga en contacto con su hermano de él, de Sergio porque él ha tenido contacto con Sergio, para ver si me lo puede regresar. Yo le he mandado mensajes a él y nunca me los contesta”, reveló Juan Miguel Cervera, abuelo de Santiago.

La Fiscalía también publicó una alerta amber desde el 13 de abril para localizar a Santiago.