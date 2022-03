AMLO pide no usar la ley para venganzas, tras arresto del Bronco

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió en la mañanera de hoy 16 de marzo de 2022 no utilizar la ley para venganzas políticas, tras la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime “N”, El Bronco.

En la mañanera de hoy 16 de marzo, el presidente de México abordó el tema de la detención de El Bronco y dijo que se enteró ya cuando había sido aprehendido el ex mandatario independiente.

“Es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León, yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal”, aclaró AMLO y llamó a no usar la ley para venganzas políticas.

El presidente de México reiteró que no se deben fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad, por lo que en el caso de la detención de El Bronco se debe informar cuáles fueron los motivos, presentar las pruebas y transparentar todo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ desmarcó a su gobierno de la detención de Jaime Rodríguez “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León. pic.twitter.com/P9i7F6uWM5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2022

AMLO reprueba difusión de las fotos de El Bronco en prisión

En la mañanera, AMLO lamentó la difusión de las fotografías en las que se ve al ex gobernador de Nuevo León en una prisión del penal de Apodaca..

Lo que no me gustó, porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. No es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad

AMLO recordó el caso del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue encadenado tras ser detenido, “esas cosas no se deben de permitir. No me gustaron las fotos y ojalá no vuelva a suceder”, agregó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que se difundieran las fotos de la detención e ingreso al penal de Apodada de “El Bronco” pic.twitter.com/r0juZ5mE38 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2022

La Fiscalía de Nuevo león informó que “El Bronco” fue detenido y recluido en una cárcel de Apodaca luego que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, fincó delitos por el desvío de recursos humanos y materiales para conseguir firmas para su candidatura.