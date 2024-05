¿De qué trató la mañanera de este lunes 27 de mayo? Resumen minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este lunes 27 de mayo de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de este lunes 27 de mayo de 2024?

Precio de combustibles en México

David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió el precio a nivel nacional de los combustibles en el país.

Elecciones 2024

A seis días de la elección para renovar la presidencia de México, el presidente López Obrador hizo alusión a lo que será el futuro del país: ”Hay que seguir con la transformación del país, limpiando y desterrando la corrupción porque es la principal tarea del Gobierno y eso debe continuar, seguir adelante”.

#EnLaMañanera | A seis días de la elección para renovar la presidencia de México, el presidente @lopezobrador_ hizo alusión a lo que será el futuro del país https://t.co/keTJN45u2d pic.twitter.com/4K4cZS6mC0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 27, 2024

AMLO hace un llamado a la ciudadanía para que salga a votar

El presidente dijo que no debe haber excusa para no participar en las elecciones 2024, las cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio:

“No hay que vender la dignidad, el futuro de las nuevas generaciones, el voto es la única arma que tienen el pueblo para lograr que las cosas cambien en su beneficio, por eso hay que salir a votar, nada de que me voy a quedar, ya voy a ir, ya voy a ir, más tarde, hay mucha gente, hay calor, está lloviendo, se pasa el tiempo y ya no se participó”.

AMLO habla sobre el partido entre América y Cruz Azul

Después de que el América se convirtió en bicampeón tras vencer al Cruz Azul en un polémico penal, el presidente mencionó entre risas que estuvo al pendiente del encuentro, además de que dijo que Cruz Azul es un excelente equipo.