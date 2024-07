¿De qué trató la mañanera este miércoles 17 de julio de 2024? Resumen minuto a minuto

Este es el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este miércoles 17 de julio de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿De qué trató la mañanera de AMLO hoy 17 de julio?

Artículo 54 constitucional

Luisa María Alcalde, titular de Gobernación, explica que Morena no tendrá la sobrerrepresentación en el Congreso. Pues de acuerdo con lo que dijo, la Constitución señala que no debe de haber más de 300 diputados por partido y Morena tendrá 248, mientras que la segunda regla dicta que los partidos podrán contar con representantes que no excedan en ocho puntos su porcentaje de votación en asignación de curules.