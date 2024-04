¿De qué trató la mañanera de este viernes 12 de abril? Resumen minuto a minuto

Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este viernes 12 de abril de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de este viernes 12 de abril de 2024?

AMLO celebra decisión del INE para no cancelar las mañaneras

AMLO refirió como una “buena noticia” que el INE haya votado en contra de suspender las conferencias mañaneras.

AMLO rechaza un alejamiento con Claudia Sheinabaum

El presidente López Obrador rechazó que mantenga un distanciamiento con Claudia Sheinbaum. Esto después de que consideró que las preguntas del debate representaron, según él, un ataque a su gobierno: “Ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido el gobierno, que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, mucho. Pero fíjense queriendo como se dice coloquialmente amarrar navajas, cucándome. La verdad es de pena ajena”.

AMLO habla sobre Pensión del Bienestar

El presidente López Obrador insistió en que busca una reforma de pensiones para crear un nuevo Fondo de Pensiones que arranque con 40 mil millones de pesos no reclamados, de los Fondos de Ahorro para el Retiro, así como dinero de las nuevas empresas de las fuerzas armadas.

“Hay trabajadores que no reclaman por cualquier razón y también por las burocracias que no se lo queden las afores, lo tienen que devolver al Seguro Social y no lo hacen. Eso es una sola fuente de financiamiento. Otra fuente es que lo que todo se confisca del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado se integre y otra son las utilidades de las empresas paraestatales que estén manejando Marina y la Defensa”, dijo.

Asimismo, aclaró que será en mayo cuando los primeros ciudadanos sean pensionados bajo esta nueva modalidad.