¿De qué trató la mañanera este viernes 21 de junio de 2024? Resumen minuto a minuto

Este es el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este viernes 21 de junio de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de AMLO hoy 21 de junio?

Rescate de la CFE

Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dio a conocer las acciones del organismo que encabeza para paliar las olas de calor, así como las estrategias y su rescate.

Gabinete de Claudia Sheinbaum

Tras aplaudir a los primeros integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, descartó emitir recomendaciones para la conformación del nuevo equipo que llegará al gobierno federal: “La presidenta electa está actuando con libertad. No estoy recomendando Yo creo que ella sabe bien quién puede ayudar a la formación del equipo”.

Banco del bienestar

El mandatario señaló que en la actualidad hay en operación 2 mil 738 sucursales del Banco de Bienestar, mismos que dispersan más de 600 mil millones de pesos en programas sociales y pensiones para adultos mayores, discapacitados y jóvenes.

Devaluación del peso

El presidente López Obrador rechazó una devaluación del peso una vez que entregue el poder: “Yo creo que vamos a lograr algo que no se había visto en más de 50 años. No va a haber devaluación en este sexenio. Se devaluó el paso con Echeverría, López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Salinas, con Zedillo, y Fox, con Calderón, con el Licenciado Peña Nieto, y en este sexenio, lo que diga mi dedito”, dijo.

Marea Rosa

El presidente López Obrador urgió a que ciudadanos agrupados en la llamada “Marea Rosa” se agrupen como partido político: “Ya quiero que se recompongan el agrupamiento conservador que llamaron Marea Rosa para que haya contrapesos como ellos plantean, que le echen ganas. No es que ya nos vemos hasta la elección intermedia, no, no, hay que seguir adelante”.

Accidente del gobernador de Baja California Sur

El presidente López Obrador confirmó que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, salió ileso de un accidente en aeronave: “Quiero hacer un paréntesis para mandarle un abrazo al maestro Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur porque antier en la noche, aterrizando una avioneta en la que viajaba en La Paz tuvo un problema el tren de aterrizaje y afortunadamente salió bien él, el piloto, pero sí fue aparatoso y la libró. Un abrazo maestro”.

Gira con Claudia Sheinbaum

Finalmente, el presidente se fue de la mañanera porque realizará una gira junto a Claudia Sheinbaum por Oaxaca y se prevé que acudan al Tren Maya.