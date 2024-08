Los puntos más relevantes de la conferencia mañanera de AMLO este jueves 15 de agosto

Como ya es costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habla de temas relevantes en su conferencia mañanera. Este es el resumen, minuto a minuto, de la conferencia para este jueves 15 de agosto, presentado por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿De qué trató la mañanera de este 15 de agosto?

Intento para detener a Javier Corral

El presidente López Obrador dijo que el intento para detener a Javier Corral en Ciudad de México es una venganza de la gobernadora de Chihuahua, Marú Campos: “La actual gobernadora de Chihuahua y el ex gobernador, el ex gobernador Duarte, están aliados en contra de Corral, porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte, que tuvo que irse a Estados Unidos. Entonces, en una especie de venganza”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ manifestó que la Fiscalía de Ciudad de México NO fue avisada en tiempo y forma de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua quería detener a Javier #Corralhttps://t.co/0p1P1UeSn7 pic.twitter.com/syQrTFBf2J — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2024

Entrega de mayoría a Claudia Sheinbaum

El presidente López Obrador se dijo feliz de que este jueves se entregue la constancia de mayoría que acredita como presidenta electa de México: “No, no voy a asistir, pero estoy muy contento, estoy feliz, feliz feliz, me da mucho gusto. Y repito, no es solo el hecho de que haya triunfado una mujer fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va más allá de intereses, de grupos, de partidos”. señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se dijo feliz de que este jueves se entregue la constancia de mayoría a @Claudiashein que la acredita como presidenta electa de #México https://t.co/0p1P1UeSn7 pic.twitter.com/xZzDwxLM1o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2024

Organizaciones no gubernamentales

El presidente López Obrador insistió en que va para una reforma para regular y limitar el financiamiento que reciben organizaciones no gubernamentales: “Lo que hay que hacer es que no se pueden devolver impuestos para que un contribuyente utilice ese dinero con propósitos políticos, porque para eso están los partidos que reciben dinero del presupuesto y pueden recibir donaciones”.