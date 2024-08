Esto es lo más relevante de la conferencia mañanera de AMLO este 9 de agosto

Sigue el minuto a minuto de la conferencia mañanera de este viernes 9 de agosto, presentado por Fuerza Informativa Azteca (FIA) para que te enteres de lo más importante que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde Palacio Nacional.

¿De qué trató la mañanera de hoy 9 de agosto?

Detención de “El Mayo” e hijo de “El Chapo”

El presidente López Obrador dijo que dará más tiempo para que Estados Unidos entregue más información sobre los arrestos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López:

“Vamos a esperar más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir. Llegó un avión al paso Texas que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada. Esa es la información. No ha habido más”, señaló.

Bloqueo de autopista México-Puebla

El presidente López Obrador insistió en que el bloque de la autopista de México-Puebla es porque ejidatarios fueron engañados por abogados para que se les aumente la indemnización por usar su tierra para construir esa carretera. López Obrador hasta se defendió sus avalúos:

“Entonces, ¿qué está pasando? Que hay unos abogados ahí que quieren sacar raja, que quieren lucrar. Entonces el llamado es a los campesinos decirles, si tienen derecho, si es un asunto justo, No se preocupen. Y esta instancia es profesional. Me refiero a esta oficina”, dijo.

Mañanera de homenaje a migrantes mexicanos

El presidente López Obrador dijo que hará una mañanera especial como homenaje a los migrantes mexicanos: “El lunes vamos a dar a conocer qué día y va a ser sorpresa”.