¿Por qué no hay mañanera de AMLO hoy martes 10 de enero?

Este 10 de enero no se realizó la conferencia matutina que ofrece el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, conocida como la mañanera de AMLO, pero ¿por qué no hubo hoy?

Recordar que la mañanera de AMLO es un ejercicio de comunicación que el mandatario realiza desde el inicio de su mandato con el fin de dar a conocer los avances de su gobierno.

Sin embargo, no todos los días se realizan las mañaneras, ya que los fines de semana son los días en que el Presidente descansa o realiza giras por el país para supervisar obras, como el Tren Maya.

Aunque el Presidente aseguró que se analiza realizar estas conferencias durante los fines de semana.

El pasado 23 de diciembre, la Presidencia de México dio a conocer una serie de datos curiosos, como el que se cumplían más de mil emisiones de la mañanera de AMLO.

Mañanera de AMLO no se hará el 10 y 11 de enero

En días pasados, el Presidente informó que no se realizaría la conferencia matutina durante los días martes 10 de enero y miércoles 11 de enero, debido a la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realiza en la Ciudad de México y que tiene como sede Palacio Nacional.

El propio López Obrador detalló en días anteriores que debido a las reuniones que mantendrá con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos, Justin Trudeau y Joe Biden, respectivamente, no se realizarán las conferencias mañaneras.

“Nos vamos a ver el jueves, pero nos vamos a ver al rato. Nos vemos el jueves ¿no? No, al rato”, dijo ayer al finalizar la mañanera del lunes 9 de enero.

Se prevé que AMLO reanude la mañanera el próximo jueves 12 de enero en donde probablemente darán a conocer el informe de Cero Impunidad que se ofrece todos los jueves, sobre el avance de la seguridad en el país.