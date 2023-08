¿Qué pasó con la supuesta compra de Banamex? AMLO lo explica

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio a conocer la razón de por qué se canceló la compra de Banamex por parte del gobierno federal.

“Sí teníamos interés porque considerábamos que era importante tener un banco del gobierno. (...) Sin embargo, pasó el tiempo, como se puso en venta y había como 5 o 6 interesados en adquirir Banamex y dijimos que no”, explicó.

Por otro lado, dijo que otra razón fue por la falta de tiempo que le resta en la Presidencia: “La compra se lleva un año, luego la operación lleva también tiempo”. No obstante, mostró apertura a que las administraciones siguientes apuesten por ello. “Se van a dar los cambios y no hay que descartar eso. (...) Un nuevo gobierno sí podría hacerlo y no sería mal negocio”, dijo.

AMLO buscaba llegar a un acuerdo con Germán Laera para concretar compra de Banamex

Desde finales de mayo, el gobierno Federal abrió la puerta para comprar Banamex, esto, después de los rumores de que el empresario Germán Laera, líder de grupo México, ya no lo vendería.

Ante la insistencia de que el gobierno tuviera un banco, el presidente AMLO aseveró que, de no lograr la compra de Banamex para hacerlo propio del poder, se solicitaría la adquisición de un banco, ya que cumplía con todos los requisitos, aunque reconoció que un factor en contra es el tiempo, por lo que la única otra opción sería ampliar los servicios del Banco del Bienestar.

