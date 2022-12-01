Hay mucha afición para tan poco desarrollo: AMLO por Selección Mexicana

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que hay poco desarrollo deportivo para la afición que hay en el país, luego de que la Selección Mexicana quedó fuera del mundial de Qatar 2022.

En la mañanera de hoy, López Obrador explicó que felicitó a la Selección Mexicana que jugó contra Arabia Saudita porque dieron momentos de esperanza a su afición, pero consideró que por respeto se deben de formar deportistas que respondan a los seguidores.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial de #Qatar2022 pic.twitter.com/atGdWMMelJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

“Los felicité porque ayer jugaron muy bien y nos fueron momentos de alegría, de felicidad, también de esperanza, como suele pasar hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina. Entonces, lo que se tiene que hacer por respeto a la gente es formar buenos futbolistas”, dijo.

El mandatario explicó que si bien corresponde a los privados formar profesionales del futbol, dijo que el gobierno también colaborará para que haya desarrollo deportivo.

“Que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos a ese propósito, pero eso corresponde al sector privado, también si nosotros tenemos que ayudar, lo hacemos; sobre todo por el entusiasmo de la gente, por el respeto que merece, esa es mi opinión”, dijo AMLO sobre la actuación de la Selección Mexicana.

AMLO destaca que México es primer lugar en otros rubros

El Presidente dijo que aunque no pasó en Qatar 2022, México tiene primeros lugares a nivel cultural, incluso explicó que ayer cuando envió un mensaje a la Selección recordó a los Memoriales de Culhuacán. "En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan".

“También puse lo de los Memoriales de Culhuacán, es un texto bellísimo, es ánimo, mientras exista el mundo, no va a desaparecer la fama y la gloria del México Tenochtitlan”.

“No hay que sentirse mal, estamos adelante… Somos primeros lugares en muchas cosas, estamos en los primeros lugares. ¿Saben en qué estamos en los primeros lugares? En cultura, México es de los pueblos con más cultura en el mundo y a mí me gustaría muchísimo que por ejemplo fueran a visitar los pueblos de Oaxaca”, concluyó.