Hombre burla seguridad de Palacio Nacional para contactar a AMLO

Un hombre causó una movilización de elementos de seguridad en Palacio Nacional para contactar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues buscaba pedirle ayuda.

En entrevista, el hombre identificado como José de Jesús, quien dijo ser militar, contó que entró a Palacio Nacional para dejar un libro del presidente y una carta, dijo que era la quinta que le enviaba sin ser atendido.

#EnLaMañanera | Un hombre que fue militar burló la seguridad de Palacio Nacional tras pedir permiso para entrar al baño cuando era atendido en el área de atención ciudadana y quiso entrar a mañanera para pedir que presidente @lopezobrador_ lo ayudara a conseguir trabajo. pic.twitter.com/wYnQea9U6N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

Luego, contó, preguntó sobre la localización del baño y estuvo a punto de entrar al salón en donde AMLO ofrecía la conferencia matutina de lunes a viernes, tras burlar la seguridad del recinto.

“Entré en un momento de no saber qué hacer, engañé a los guardias para poder entrar hasta acá. Que vea mi situación a fondo, porque en realidad estoy desesperado, no tengo trabajo”, explicó.

Orita voy: AMLO responde a hombre que entró a Palacio Nacional

En la mañanera de hoy, López Obrador respondía unas preguntas de la prensa cuando en la transmisión se logró escuchar los gritos del hombre que entró a Palacio Nacional gritar “Presidente”.

El mandatario respondió entre risas con los periodistas: “Orita voy” y regresó a la ronda de preguntas de la prensa.

Así fue el momento en que el hombre que burló la seguridad le grita al presidente en la #Mañanera pic.twitter.com/UjHN2ea3IZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 28, 2022

Tras ser entrevistado, el hombre, de 36 años, fue recibido por la titular de Atención Ciudadana de la Presidencia de México, Gabriela Romo, a quien le explicó su situación y el motivo por el que busca contactar a AMLO y detalló al no tener respuesta en sus cartas, por ello burló la seguridad de Palacio Nacional.

“Estuve en Palacio Nacional hace unos cinco o seis años, conozco toda esta área. Llevó dos años insistiendo querer hablar con él y nomás no, honestamente ya no puedo más. Estoy sin trabajo, sin documentos, estoy en la quiebra total, hace dos años que no veo a mis hijos, mi mamá murió hace ocho meses. No tengo nada”, le explicó a Romo, quien le dijo que atenderían su caso.