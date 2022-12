¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 13 de diciembre

En la mañanera de AMLO se dio a conocer el reporte de El Pulso de la Salud en el que se conoció el avance de la pandemia de Covid-19 y vacunación contra esta enfermedad; este es el resumen del martes 13 de diciembre.

Reporte de la pandemia de Covid-19 y vacunación contra influenza

La Secretaría de Salud reportó en la mañanera de AMLO que la pandemia de Covid-19 reporta un incremento de casos, sin embargo, explicó que atienden a la lógica de las infecciones respiratorias en época invernal en todo el mundo.

Agregó que la segunda ola de Covid-19 en México fue la más alta que se presentó y actualmente las hospitalizaciones generales se mantiene en 4%, mientras que las camas con ventilador se coloca en el 2%.

La vacunación de Covid-19 se ubica en 84% a nivel nacional y en el rango de todas las edades a partir de los 5 años.

Sobre la vacunación de influenza, la Secretaría de Salud informó que suman 24 millones 86 mil 715 aplicadas, es decir, 62% de la cobertura sectorial.

AMLO evita pronunciarse sobre candidato para Coahuila

El Presidente no quiso posicionarse sobre el triunfo del senador Armando Guadiana como candidato de Morena y el desconocimiento de los resultados por parte de Ricardo Mejía, para el proceso de la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023.



“No me implico en esta decisión que está haciendo mi partido estoy ocupado en cumplir con mi responsabilidad de cumplir como Presidente... Cada quien es responsable de sus hechos, no me voy a estar metiendo, yo opino, se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador”, expresó.