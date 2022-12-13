¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 13 de diciembre

En la mañanera de AMLO se dio a conocer el reporte de El Pulso de la Salud en el que se conoció el avance de la pandemia de Covid-19 y vacunación contra esta enfermedad; este es el resumen del martes 13 de diciembre.

Reporte de la pandemia de Covid-19 y vacunación contra influenza

La Secretaría de Salud reportó en la mañanera de AMLO que la pandemia de Covid-19 reporta un incremento de casos, sin embargo, explicó que atienden a la lógica de las infecciones respiratorias en época invernal en todo el mundo.

Agregó que la segunda ola de Covid-19 en México fue la más alta que se presentó y actualmente las hospitalizaciones generales se mantiene en 4%, mientras que las camas con ventilador se coloca en el 2%.

La vacunación de Covid-19 se ubica en 84% a nivel nacional y en el rango de todas las edades a partir de los 5 años.

Sobre la vacunación de influenza, la Secretaría de Salud informó que suman 24 millones 86 mil 715 aplicadas, es decir, 62% de la cobertura sectorial.

AMLO evita pronunciarse sobre candidato para Coahuila

El Presidente no quiso posicionarse sobre el triunfo del senador Armando Guadiana como candidato de Morena y el desconocimiento de los resultados por parte de Ricardo Mejía, para el proceso de la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023.

"No me implico en esta decisión que está haciendo mi partido estoy ocupado en cumplir con mi responsabilidad de cumplir como Presidente... Cada quien es responsable de sus hechos, no me voy a estar metiendo, yo opino, se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió al problema que hay en #Morena por la designación del senador Armando Guadiana como candidato a la gubernatura de #Coahuila y que ha sido rechazada por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía pic.twitter.com/wznUqu3TEq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2022

A AMLO no le preocupan acciones de inconstitucionalidad por Plan B

El Presidente López Obrador dijo no le preocupa que la oposición interponga acciones de inconstitucionalidad del "Plan B" de la Reforma Electoral, que se aprobó en comisiones del Senado, pues aseguró que aunque es acotada, se busca combatir la compra del voto.

"Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional, son los ministros de la Corte los que van a resolver, lo cierto es que es pura politiquería", expresó.

AMLO desconoce a Dina Boluarte como presidenta de Perú

El mandatario reveló en la mañanera que se emitió un comunicado en conjunto con Colombia, Argentina y Bolivia en el que se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú de que se respete el voto popular y no se reprima al pueblo peruano.

#EnLaMañanera | México firmará junto con otros países un documento en el que pedirán que se respete el voto de los ciudadanos en #Perú pic.twitter.com/m45SxH7cE1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2022

Además, no quiso decir si reconocía a Boluarte como presidenta de ese país, pues aseguró que en la diplomacia mexicana no existe eso

"Lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestros principios a nuestra política exterior", dijo.



#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dio las razones por las que Dina Boluarte no ha sido reconocida por México como presidenta de #Perú pic.twitter.com/XTGMj9gU5S — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2022

AMLO asegura que relación con Perú está en pausa



El Presidente aseguró que hasta que no se resuelva la situación en Perú, la relación bilateral con ese país se mantiene en pausa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ mantiene reconocimiento a Pedro Castillo como presidente de Perú y así definió la relación diplomática con ese país pic.twitter.com/xKJkLFSrAr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2022

AMLO da consejo a "corcholatas" para elecciones de 2024

El Presidente confió en que los aspirantes a ser candidatos a las elecciones de 2024 por parte de Morena harán un buen trabajo, pues dijo que son personas con valores y preparadas y también les dio un consejo sobre sus seguidores y lo que podrían encontrar en su camino a la Presidencia.

"No son ambiciosos vulgares, eso es una gran ventaja. Si acaso una recomendación: cuando uno participa en estos procesos, siempre hay simpatizantes que apoyan a los candidatos hay unos que son muy lambiscones, que piensan que intrigando van a quedar bien con el jefe, eso hay que verlos con desconfianza porque son los primeros que traicionan", informó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ presumió a sus corcholatas y dijo que harían buen trabajo pic.twitter.com/6d0HsHHjtb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2022

AMLO anuncia la apertura al turismo de las Islas Marías

El Presidente López Obrador adelantó que el miércoles dará a conocer los detalles sobre la apertura de las Islas Marísa al turismo, que será el viernes.

Comentó que la Defensa Nacional manejará vuelos y también habrá tres ferries para más de 200 pasajeros, que se compraron en Mazatlán para visitar el museo de las Islas Marías.

"Es cultura, es historia, ahí estuvieron presos personajes excepcionales, José Revueltas, ahí escribió Muros de Agua. Es el penal más famoso, más temido en la historia de México", declaró.



¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El presidente López Obrador habló sobre el proceso en Coahuila, en Morena de cara al 2024, la el plan B de la Reforma Electoral, la situación de Perú, la apertura al turismo de las Islas Marías; estas fueron las frases que más destacaron de la conferencia de hoy.