Si quieren meterme a la cárcel, ya saben dónde voy a estar: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo no temer ir a la cárcel u otro proceso en su contra después de que deje la Presidencia de México, luego del caso de Cristina Fernández de Kirchne, vicepresidenta de Argentina, sentenciada a seis años de prisión y fue inhabilitada para ejercer algún cargo público.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que él ya padeció los embates de los opositores como Fernández de Kirchner, por lo que no tiene miedo que busquen meterlo en la cárcel, incluso les recordó que una vez que deje la Presidencia se retirará a su rancho en Palenque.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se dijo despreocupado de enfrentar proceso legales tras concluir su gestión como Jefe del Ejecutivo pic.twitter.com/RyQ0jpOVAK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

“Sobre lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar”, sostuvo.

AMLO dijo tener la conciencia tranquila sobre lo que puedan usar sus opositores en su contra, incluso aseguró que a veces la cárcel es mejor porque “protege”.

“Se padece y se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila, no importa, le diría yo que la cárcel a veces hasta protege”, dijo.

AMLO se solidariza con Cristina Fernández por “venganza política”

El mandatario envió un abrazo fraterno a la vicepresidenta de Argentina y reconoció la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner a las acusaciones de que buscaría un cargo política en las siguientes elecciones.

AMLO dijo que el juicio en contra de Fernández de Kirchner es a todas luces una venganza política y un acto antidemocrático, ya que no solo la sentenciaron a seis años de prisión, sino que la inhabilitaron para ser candidata.

“Sin duda es un asunto político, parecido a lo de Lula, la derecha, el conservadurismo tiene mucho control. En el caso de Argentina, como en todas partes, los medios siguen siendo muy poderosos”, consideró el presidente López Obrador.