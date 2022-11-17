AMLO descarta por ahora riesgo para salud pública por gripe aviar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que por el momento la gripe aviar, que azota a Europa, no representa un riesgo para la salud pública, aunque reconoció que ya se realizan labores para contener la epidemia.

En la mañanera de hoy, López Obrador informó, basado en un informe de la Secretaría de Agricultura, que la gripe aviar afecta a cuatro continentes y en Canadá y Estados Unidos, hay más de 50 millones de aves afectadas.

#EnLaMañanera | En las últimas horas una granja ubicada en Los Altos de #Jalisco fue puesta en cuarentena interna por casos de influenza aviar, se ha descartado que el brote represente un riesgo para la salud pública, ya que no hay evidencia de que alguna persona se ha infectado pic.twitter.com/MSHeZsTxm2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2022

En cuanto a México, AMLO dijo que se tienen detectadas cinco granjas comerciales con gripe aviar, tres se localizan en Sonora, una en Nuevo León y una en Jalisco. También se reporta en tres explotaciones de traspatio en Chiapas, Chihuahua y el Estado de México (Edomex).

Detalló que hay un total de 852 mil aves afectadas, lo que significa 0.040% del inventario avícola nacional.

AMLO anuncia que se preparan vacunación por gripe aviar

El mandatario explicó que para disminuir la diseminación de la gripe aviar se aplicó cuarentena en Sonora, Jalisco y Nuevo León, por lo que los productores deben mostrar que están libres del virus a través de pruebas en laboratorios en sria de cultura.

También se anunció una inmunización estratégica en las zonas de mayor riesgo sanitario por lo que se descarta que la gripe aviar sea un riesgo para la salud pública o se reporte transmisión a personas.

Además, explicó que con estas acciones se está buscando proteger la producción de huevos y carne avícola en México.

El 15 de noviembre pasado, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que se inmovilizó la producción de huevo y también aislaron a 360 mil aves por presencia de gripe aviar en el municipio San Miguel el Alto, Jalisco.

Comerciantes descartaron que Jalisco aumente los precios de la carne de pollo que se oferta en la zona metropolitana por la presencia de este virus.

