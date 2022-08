Como represalia, los Mexicles atacan a civiles en Cd. Juárez: AMLO

En la mañanera hoy 12 de agosto de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el grupo criminal los Mexicles agredió a civiles inocentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, como una especie de represalia tras encabezar una agresión contra Los Chapos en el Cereso 3.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México calificó los actos de violencia como algo lamentable y confirmó que 11 personas perdieron la vida en Ciudad Juárez .

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia, no solo fue el enfrentamiento entre dos grupos si no que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles a gente inocente”, dijo AMLO en la mañanera hoy 12 de agosto de 2022 sobre la ola de violencia que desendadenó el ataque de los Mexicles contra Los Chapos.

#EnLaMañanera | Un pleito entre “Los Chapos” y “Mexicles” dentro del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua provocó una serie de ataques en toda la ciudad y suman 11 muertos, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/EvVnftrZB3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2022

Mejía Berdeja presenta informe de hechos violentos en Cd. Juárez

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que a las 13:27 horas integrantes del grupo criminal los Mexicles atacó a internos conocidos como Los Chapos en el módulo 2 del Cereso 3 de Ciudad Juárez.

El funcionario federal dijo que el saldo de ese ataque fue de dos internos muertos, 20 internos heridos, cuatro de ellos por proyectil de fuego.

“A partir de esta situación este grupo delictivo, los Mexicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado 9 personas fallecidas”, dijo Mejía Berdeja.

#EnLaMañanera | “Los Mexicles” es la Banda delictiva que atacó a civiles según lo reportado por el Subsecretario de Seguridad, @RicardoMeb pic.twitter.com/qYCJqJznQV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2022

Matan a un locutor y empleados de MegaRadio de Radio en Ciudad Juárez

Mejía Berdeja dijo que entre las víctimas mortales está Alán González, un locutor de MegaRadio, que se encontraba realizando una transmisión junto a otras tres personas afuera de un local en la avenida Ejército Nacional en Ciudad Juárez.

El funcionario confirmó que por los hechos de violencia, fueron detenidos seis integrantes de la banda los Mexicles en la colonia Ampliación Aeropuerto, alrededor de la una de la mañana. Finalmente confirmó que Ciudad Juárez amaneció en calma.