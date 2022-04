AMLO descarta que el rechazo a la reforma eléctrica sea una derrota

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que el rechazo a la reforma eléctrica por parte la la oposiciónsea una derrota para su gobierno, ayer después de más de 12 horas de discusión, la Cámara de Diputados desechó el dictamen de la reforma eléctrica, propuesta por el presidente López Obrador.

Yo creo que es un triunfo para la democracia para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de Derecho, que no hay un presidente autoritario, que no hay corrupción, que se garantizan las libertades, yo así lo vería y que es triunfo también para la política porque se avanza en el combate a la simulación.

En la conferencia mañanera de hoy 18 de abril de 2022, AMLO aseguró que no deja de ser triste porque “fue una traición de la clase política porque carece de ideales y de principios y les interesa mucho el dinero no tienen convicciones no le tienen amor al pueblo”.

Y como dice la canción de Rubén Blades, el que no quiere a su Patria no quiere a su madre o algo así

En Palacio Nacional, AMLO presumió la encuesta que lo coloca el segundo lugar como presidente a nivel mundial con mayor aprobación de acuerdo con una encuesta que se realiza en 21 países del mundo, “están en una burbuja nuestros adversarios” asegura.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la sepultura a la #ReformaEléctrica sea una derrota para su gobierno. pic.twitter.com/2nRNrB2NQZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2022

AMLO asegura que no enviará otra iniciativa de reforma eléctrica

El presidente López Obrador descartó proponer una nueva reforma eléctrica y rechazó que llegue más caro el recibo de luz.

No yo ya resuelvo. Nosotros resolvemos, yo garantizo que no va aumentar el precio de la luz. Lo que pienso que para estar más seguro se requiere la reforma constitucional (...) que los candidatos o el candidato que salga de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelva a plantear y lo mismo en el caso del petróleo para cuando termine el sexenio.

Aseguró que se debe seguir luchando siempre, “en este caso los que vengan van a tener que dar continuidad”.

AMLO dijo que quien llegue a la Presidencia después de él, le tiene que preguntar al pueblo sobre las concesiones a extranjeros. Reieró que no va a enviar otra iniciativa de reforma eléctrica: “ya no porque a mí me quedan dos años en cinco meses y quienes vienen detrás lo deben de intentar, hay que recuperar los bienes que los oligarcas entregaron a extranjeros”, precisó.