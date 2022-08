No nos daremos por vencidos, no pasará lo de Pasta de Conchos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en la mañanera hoy 26 de agosto de 2022 que en El Pinabete no va a suceder lo que pasó en la mina Pasta de Conchos, donde se decretó que no se podía rescatar los cuerpos de los trabajadores.

Al ser cuestionado en la conferencia de prensa sobre los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón desde el 3 de agosto pasado, el presidente de México dijo que una de las opciones es escarbar el terreno para poder entrar a la mina.

“Nada más que eso lleva más tiempo y antes de tomar esa decisión di la instrucción de que se les consultara a los familiares y ellos no están de acuerdo, no es que no quieran rescatar a sus familiares es que les lleva mucho tiempo”, dijo AMLO en la mañanera hoy 26 de agosto de 2022.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a los familiares de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila que piden primero pensar en rescate antes de una indemnización pic.twitter.com/PBLCKhlQHg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2022

El presidente López Obrador dijo que se continuará hablando con los familiares de los 10 mineros atrapados y que hoy también los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua.

El mandatario federal agregó que la instrucción que tienen las autoridades de Protección Civil en El Pinabete es no darse por vencidos.

“La instrucción es que no nos demos por vencidos , no va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar”, agregó AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que continuarán trabajos de rescate en la mina “El Pinabete” tras reclamos de familiares a la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez por no lograr rescate de mineros pic.twitter.com/3L5BvcxRRP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2022

En Pasta de Conchos no hUbo consenso: AMLO

En el caso de Pasta de Conchos, dijo AMLO, nosotros hicimos el compromiso de que si ganábamos íbamos a rescatar a los mineros y empezamos a tener reuniones con los familiares, buscando consenso, pero no lo hubo.

“El planteamiento fue nos va a llevar tres años, va a costar alrededor de 2 mil millones, se puede entregar indemnizaciones, que todo el terreno se convierta en un memorial y que se lleven a cabo mejoras en la situación económica de las familias”, pero 11 familias pidieron rescatar los cuerpos de los mineros.