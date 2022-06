AMLO no había escuchado de cobro de piso a parroquias de Jalisco

En la mañanera de hoy 30 de junio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que es la primera vez que escucha denuncias de cobro de piso en parroquias de Jalisco y agregó que tal vez podrían ser falsas, ya que son “capaces de inventar cualquier cosa”.

Al ser cuestionado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional por los reportes de supuestas extorsiones de integrantes del crimen organizado a parroquias para no exponer a los religiosos ni a los fieles, el Presidente de México respondió:

“Hay que tener cuidado, porque puede ser no cierto o no puede ser un asunto generalizado, en este caso es la primera vez que lo escucho, no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles… vamos a investigar, es que son capaces de inventar cualquier cosa”, dijo AMLO.

En la mañanera de hoy 30 de junio de 2022, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, coincidió con el presidente López Obrador y dijo que en Jalisco no hay nada que acredite una

en contra de alguien de carácter religioso.





“Corroborar que no hay ninguna denuncia de esto que refiere, incluso tampoco el gobierno de Jalisco tienen ningún señalamiento y en todo caso si hubiera alguna de ellas hay mecanismos que se cuida la confidencialidad, la secrecía, para evitar cualquier situación de riesgo”, respondió Mejía Berdeja.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reclamó a sacerdotes mexicanos que se han quejado por la ola de violencia que se vive en algunas regiones del país. También volvió a cuestionar a la Compañía de Jesús tras la sugerencia de que revise su estrategia de seguridad. pic.twitter.com/OyDi8omgKc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2022

“El Papa Francisco es el único prudente”: AMLO

En la mañanera de hoy 30 de junio de 2022, AMLO dijo que hay una camáña contra el gobierno federal en materia de seguridad y puso de ejemplo el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

“Inmediatamente la campaña en contra de nosotros, el único prudente, porque es un hombre con convicciones y un verdadero cristiano uno de los mejores Papas que ha habido en la historia de la Iglesia Católica, fue el planteamiento del Papa Francisco”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Incluso el mandatario federal reiteró que no actuará como en los gobiernos pasados, cuando la violencia se atacaba con más violencia.

¿Qué quieren los sacerdotes? Que resolvamos los problemas con violencia, vamos a desaparecer a todos”, concluyó el presidente AMLO.