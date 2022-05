AMLO presentará recursos para que no proceda suspensión del Tren Maya

Después de que un juez federal suspendió por tiempo indefinido las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que cruzan la zona de selva entre Playa del Carmen y Tulum, está mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que se presentarán nuevos recursos legales para invalidar dicha determinación.

“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamentos, este es un asunto politiquero que no quieren que se lleve a cabo loa obra, son pseudoambientalistas, financiados por grandes empresas y también por gobiernos extranjeros” advirtió López Obrador.

En la mañanera de hoy 31 de mayo de 2022 , AMLO acusó que hay grupos financiados por gobiernos extranjeros que no quieren que se construya el Tren Maya.

Lopez Obrador confió en que las obras del Tramo 5 del Tren Maya se reiniciarán en breve y se podrá cumplir con la terminación de la obra, pidió en que los jueces actuen con rectitud.

“Estamos seguro que la obra va continuar y como no es mucho el tramo aunque esta parada la obra vamos a reiniciar y a recuperar tiempo”.

#EnLaMañanera | Después de que un juez federal suspendió por tiempo indefinido las obras del Tramo 5 del Tren Maya, está mañana, el presidente @lopezobrador_ adelantó que se presentarán nuevos recursos legales para invalidar dicha determinación pic.twitter.com/R5KaCOS2c1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 31, 2022

En Palacio Nacional, AMLO explicó que son mil 500 kilometros los que abarca el tramo 5 del Tren Maya indicó que hay interes particulares para que no siga la constracción.

“De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a poder estar por encima del interés general”, aseguró López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que en breve las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que cruzan la zona de selva entre Playa del Carmen y Tulum se reiniciarán en breve pic.twitter.com/gYRrxfuJD5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 31, 2022

Juez suspende construcción del tramo 5 del Tren Maya

Un juez federal concedió una suspensión definitiva frenar por tiempo indefinido la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum, debido a que no existe Manifestación de Impacto Ambiental.

El juez Primero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva a uno de los amparos promovidos por grupos ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, una de las obras prioritarias del gobierno del AMLO.