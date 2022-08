SCJN resolverá si decreto de la GN viola la Constitución: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que sí en la reforma para que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) existe una violación a la Constitución de México, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva. Esto, luego de que anunció que emitirá un decreto para que en caso de que la inciativa no pase en el Congreso se aplique.

“Si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a probar la reforma de ley y ya lo anunciaron y están en su derecho van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso, entonces va a ser el Poder Judicial el que va a resolver”, indicó en la mañanera de hoy 9 de agosto de 2022.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO abrió la puerta a modificar leyes secundarias de la Guardia Nacional ya que consideró que una reforma constitucional no será avalada por el Legislativo.

“Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan entonces no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero si podemos tener mayoría de votos en la cámara y en el senado y podemos con eso modificar leyes, sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional”, reiteró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta a modificar leyes secundarias de Guardia Nacional para intentar que pase a #SEDENA ya que consideró que una reforma constitucional no será avalada por el Legislativo pic.twitter.com/e7rOvhot7m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 9, 2022

El presidente López Obrador aseguró que el poder Judicial resolverá “si hay una posible violación a la Constitución, como acusan los conservadores”, con el decreto para que la Guardia Nacional dependa totalmente de la Sedena, dijo que es un poder autónomo, independiente, y ya no depende como era antes del presidente.

“Antes el Poder Legislativo y el Poder Judicial dependían del ejecutivo, así era la simulación, la Constitución era respetada en la forma y se violaba en el fondo, el poder de los poderes era el titular del ejecutivo, el presidente, ahora ya no es así".

En Palacio Nacional, el presdidente López Obrador destacó que desde la creación de la Guardia Nacional existen 240 cuarteles y 110 mil elementos formados y equipados.