Conferencia mañanera: ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el asesinato de Carlos Manzo?
Esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido en pleno evento por el Día de Muertos el pasado sábado 1 de noviembre.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia mañanera para este lunes 3 de noviembre, donde se espera que hable sobre el magnicidio de Carlos Manzo ocurrido en Uruapan, Michoacán en pleno evento por el Día de Muertos, hecho que consternó al país entero.
¿Dónde está el titular de la FGR?
Un periodista cuestiona a la presidenta: ¿Dónde está el titular de la FGR? Esto, tras el asesinato del alcalde de Uruapan.
Por su parte, Omar García Harfuch, mencionó que no había un filtro para ver quién entraba o quién no al evento, pues era público. "Si llegáramos a requerir el apoyo de la Fiscalía General de la República, el fiscal siempre está abierto", mencionó.
Este era el apoyo al alcalde de Uruapan, según Defensa
El general Ricardo Trevilla detalló que hubo tres tipos de apoyo al alcalde de Uruapan:
1. Seguridad personal: en diciembre se le asignaron seis elementos de la Guardia Nacional con un vehículo.
2. En el mes de mayo se le reforzó con ocho elementos más y otro vehículo.
3. Operaciones en forma: Se desplegaron elementos en operativos en conjunto.
¿Los policías que protegían al alcalde tienen nexos con los asesinos?
Omar García Harfuch aclaró que hasta el momento no se tienen indicios de que los policías municipales que protegían al alcalde tuvieran nexos con los delincuentes que atacaron a Carlos Manzo.
#EnlaMañanera | El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch @OHarfuch dijo que se reforzará la seguridad en Uruapan y en todo Michoacán. Esto después del asesinato registrado este fin de semana del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2025
Harfuch dijo que los… pic.twitter.com/2ahQm6BWIl
Sobre las escoltas que tenía Carlos Manzo
El general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa Nacional, refirió que el alcalde de Uruapan tenía escoltas, pero aun así, aprovecharon un evento público para cometer el delito.
Sobre incendio en Waldos en Hermosillo
La mandataria dio a conocer que desde ayer se mantuvo en contacto con el gobernador Alfonso Durazo, pues se dará apoyo a todas las familias de las víctimas.
¿Quién es quién en los precios?
Comienza la conferencia mañanera con la presentación de Iván Escalante, titular de la Profeco, quien dio a conocer el quién es quién en los precios de combustibles.
¿A qué hora comienza la conferencia mañanera?
La conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum se lleva a cabo de lunes a viernes de un horario de 7:30 a 9:30 de la mañana.