¿En cuánto está la gasolina hoy lunes 3 de noviembre y dónde está más barata?
¿Listo para llenar el tanque? Antes de ir a la gasolinera, entérate de los precios del combustible de este lunes 3 de noviembre.
¡Atención! Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, para que encuentres la opción más conveniente para tu bolsillo.
Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que puedas tomar la mejor decisión al momento de cargar combustible.
Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 3 noviembre
- Gasolina Regular: $23.49 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.80 pesos por litro
- Diésel: $26.18 pesos por litro
Precios del gas natural vehicular hoy 3 noviembre
- Mínimo por litro: $10.99 pesos
- Promedio por litro: $12.55 pesos
- Máximo por litro: $13.99 pesos
¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?
- Gasolina Regular: $23.70 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.70 pesos por litro
- Diésel: $25.65 pesos por litro
¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?
- Gasolina Regular: $23.59 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.25 pesos por litro
- Diésel: $25.66 pesos por litro
¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?
- Gasolina Regular: $23.85 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.08 pesos por litro
- Diésel: $25.96 pesos por litro
¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?
- Gasolina Regular: $23.74 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.61 pesos por litro
- Diésel: $24.18 pesos por litro
¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?
Según los datos reportados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Edomex, se mantiene como una de las zonas más económicas para la gasolina regular hoy, con un precio de $23.59 pesos por litro. En contraste, Jalisco presenta el costo más alto entre las ciudades analizadas, con la gasolina regular cotizando en $23.85 pesos por litro.
Hoy No Circula para este lunes 3 de noviembre
Si vives en la Zona Metropolitana del Valle de México, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. Para este lunes 3 de noviembre, los autos que deben quedarse en casa son:
- Placas: 5 y 6
- Holograma: 1 y 2
- Engomado: Amarillo