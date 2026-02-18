Lo más relevante de la conferencia de Sheinbaum este miércoles 18 de febrero

Este miércoles 18 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería. Se esperan preguntas y respuestas, donde se esperan definiciones sobre temas de coyuntura política y seguridad que han marcado la semana. En Azteca Noticias analizamos el discurso oficial y te llevamos los datos verificados.