¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum hoy miércoles 18 de marzo?
En el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este miércoles 18 de marzo. Sigue el minuto a minuto de los anuncios.
Este miércoles 18 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" en una fecha de alto valor histórico para el país. La mandataria podría ser cuestionada sobre el estado actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los detalles de la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada conmemorativa.
Mañanera Sheinbaum hoy 18 de marzo: Expropiación petrolera y anuncios EN VIVO
Visita del presidente de Alemania
La presidenta refirió que mañana recibirá al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Cancún.
Sobre el paro de la CNTE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los integrantes de la cnte manifestarse, en todo momento de forma pacífica, esto después de que muchos de sus integrantes comenzaron a llegar a la Ciudad de México en un paro de 72 horas al que convocaron a sus bases. La mandataria dijo que se continuarán atendiendo en todo momento sus demandas y se atenderán las que se puedan cumplir de forma factible.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein pidió a los integrantes de la #CNTE manifestarse, en todo momento, de forma pacífica. Dijo que se atenderán sus demandas.https://t.co/sWNad8di7p pic.twitter.com/D03Lz7uHMR— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026
Aplicación creada para el Mundial 2026
La secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez, informó que en breve comenzará a funcionar una aplicación destinada a atender y dar información a los turistas que visiten nuestro país con motivo del Mundial de Fútbol, FIFA, 2026. Se trata de promocionar rutas turísticas seguras tanto para visitantes nacionales y extranjeros en todo México.
#EnLaMañanera | La secretaria de #Turismo, Josefina Rodríguez, informó que en breve comenzará a funcionar una aplicación destinada a atender y dar información a los turistas que visiten #México con motivo del mundial de futbol #FIFA 2026https://t.co/sWNad8di7p pic.twitter.com/FfA37RXog4— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026
"Tenemos una nueva aplicación, se llama 'Conoce México' tenemos 270 rutas que le llamamos para el aficionado donde los 32 estados están y tiene exactamente que conocer el turismo cultural religioso, gastronómico y la agencia que lo vende urgencias que tienen registro, oración de turismo y justo con esto vamos a invitar al mexicano para poder llegar a estas rutas, que estén completamente bien mapeadas, geo referenciadas y con toda la información", señaló.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.