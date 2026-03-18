¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum hoy miércoles 18 de marzo?

La secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez, informó que en breve comenzará a funcionar una aplicación destinada a atender y dar información a los turistas que visiten nuestro país con motivo del Mundial de Fútbol, FIFA, 2026. Se trata de promocionar rutas turísticas seguras tanto para visitantes nacionales y extranjeros en todo México.

#EnLaMañanera | La secretaria de #Turismo, Josefina Rodríguez, informó que en breve comenzará a funcionar una aplicación destinada a atender y dar información a los turistas que visiten #México con motivo del mundial de futbol #FIFA 2026https://t.co/sWNad8di7p pic.twitter.com/FfA37RXog4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

"Tenemos una nueva aplicación, se llama 'Conoce México' tenemos 270 rutas que le llamamos para el aficionado donde los 32 estados están y tiene exactamente que conocer el turismo cultural religioso, gastronómico y la agencia que lo vende urgencias que tienen registro, oración de turismo y justo con esto vamos a invitar al mexicano para poder llegar a estas rutas, que estén completamente bien mapeadas, geo referenciadas y con toda la información", señaló.

