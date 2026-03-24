El estudiante identificado como Osmar “N”, quien ingresó armado a una preparatoria y asesinó a dos maestras la mañana de este martes 24 de marzo, horas antes habría compartido contenido “incel” en redes sociales, además de presumir el arma con el que perpetró presuntamente el crimen en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tras el ataque en la Preparatoria Anton Makárenko, y después de que se viralizó el perfil del estudiante de tan solo 15 años,el caso generó alerta, pues las publicaciones que compartía ya advertían de una tragedia.

Esto publicó el presunto asesino de maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán

En las distintas historias que comenzaron a circular en redes sociales, se observa a Osmar con un fusil de asalto AR-15. Además, de compartir contenido en el que se identificaba como “incel”.

En una de las publicaciones, se ve al joven de 15 años mostrando el arma mientras viste una sudadera negra, pantalones y guantes negros, la misma ropa con la que fue detenido tras el ataque en la preparatoria Antón Makárenko.

En otra historia se observa cómo el joven aparece arrodillado, apuntándose a sí mismo con el arma, junto con la canción "Morir en el intento" de la banda o artista Chicote.

El joven era un alumno de nuevo ingreso, y no había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiatura o conducta, según detalló la propia escuela.

Osmar "N", el estudiante que ingreso armado a la Preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, subió horas antes a sus redes sociales videos en los que portaba el arma que uso en el ataque que terminó con la vida de 2 profesoras.

También había en su perfil mensajes… pic.twitter.com/HS4S2YqV29 — opciÓN.mx (@opcion_mx) March 24, 2026

¿Qué pasó en la preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán?

De acuerdo con primeros reportes, tras un aviso al sistema C5i-Sitec por detonaciones de arma de fuego en la calle Francisco Villa, las autoridades se movilizaron al lugar.

Al arribar al sitio, elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal localizaron a dos maestras heridas al interior del plantel, ambas con impactos de proyectil de arma de fuego.

Ataque en preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, deja dos maestras sin vida🚨



Un alumno de 15 años fue detenido tras presuntamente abrir fuego dentro del plantel.



Autoridades ya investigan el móvil del caso.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/wNM3B0vxCz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

En el lugar fue detenido Osmar “N” de 15 años de edad, señalado como presunto responsable del ataque, donde se le aseguraron un fusil calibre 5.56 con su respectivo cargador y más de 40 cartuchos útiles.

Identifican a las maestras asesinadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Horas más tarde, las víctimas fueron identificadas como María del Rosario de 36 años de edad y Tatiana de 37 años. Esto luego de que la institución educativa lamentara la muerte de sus dos colegas.

“Nuestra Preparatoria Makárenko lamenta el sensible fallecimiento de nuestras compañeras. Su partida representa para nuestra escuela una pérdida irreparable, que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad”, se pudo leer en el comunicado.