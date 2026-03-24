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Revelan publicaciones “incel” del alumno que asesinó a dos maestras en preparatoria de Lázaro Cárdenas

¿Se pudo evitar? Horas antes de lo ocurrido en la preparatoria Anton Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el agresor publicó en redes contenido alarmante.

Publicaciones de estudiante que mató a dos profesoras en Lázaro Cárdenas Michoacán
¿Qué pasó en la Preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán?|Redes sociales

Escrito por: Iveth Ortiz

El estudiante identificado como Osmar “N”, quien ingresó armado a una preparatoria y asesinó a dos maestras la mañana de este martes 24 de marzo, horas antes habría compartido contenido “incel” en redes sociales, además de presumir el arma con el que perpetró presuntamente el crimen en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tras el ataque en la Preparatoria Anton Makárenko, y después de que se viralizó el perfil del estudiante de tan solo 15 años,el caso generó alerta, pues las publicaciones que compartía ya advertían de una tragedia.

Esto publicó el presunto asesino de maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán

En las distintas historias que comenzaron a circular en redes sociales, se observa a Osmar con un fusil de asalto AR-15. Además, de compartir contenido en el que se identificaba como “incel”.

En una de las publicaciones, se ve al joven de 15 años mostrando el arma mientras viste una sudadera negra, pantalones y guantes negros, la misma ropa con la que fue detenido tras el ataque en la preparatoria Antón Makárenko.

En otra historia se observa cómo el joven aparece arrodillado, apuntándose a sí mismo con el arma, junto con la canción "Morir en el intento" de la banda o artista Chicote.

El joven era un alumno de nuevo ingreso, y no había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiatura o conducta, según detalló la propia escuela.

¿Qué pasó en la preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán?

De acuerdo con primeros reportes, tras un aviso al sistema C5i-Sitec por detonaciones de arma de fuego en la calle Francisco Villa, las autoridades se movilizaron al lugar.

Al arribar al sitio, elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal localizaron a dos maestras heridas al interior del plantel, ambas con impactos de proyectil de arma de fuego.

En el lugar fue detenido Osmar “N” de 15 años de edad, señalado como presunto responsable del ataque, donde se le aseguraron un fusil calibre 5.56 con su respectivo cargador y más de 40 cartuchos útiles.

Identifican a las maestras asesinadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Horas más tarde, las víctimas fueron identificadas como María del Rosario de 36 años de edad y Tatiana de 37 años. Esto luego de que la institución educativa lamentara la muerte de sus dos colegas.

“Nuestra Preparatoria Makárenko lamenta el sensible fallecimiento de nuestras compañeras. Su partida representa para nuestra escuela una pérdida irreparable, que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad”, se pudo leer en el comunicado.

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