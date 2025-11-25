Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy martes 25 de noviembre: ¿Qué dijo sobre el paro de los transportistas?
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 25 de noviembre desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este martes 25 de noviembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó.
Se espera que hable sobre el paro de transportistas en varios estados de la República Mexicana que exigen seguridad en las carreteras.
Mañanera EN VIVO
¿A qué hora comienza la mañanera de la presidenta Sheinbaum?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.