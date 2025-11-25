Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy martes 25 de noviembre: ¿Qué dijo sobre el paro de los transportistas?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este martes 25 de noviembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó.

Se espera que hable sobre el paro de transportistas en varios estados de la República Mexicana que exigen seguridad en las carreteras.