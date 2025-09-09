¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 9 de septiembre? Paquete Económico 2026

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 9 de septiembre. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta. Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre la entrega del Paquete Económico 2026, la cual se realizó a solo unos minutos de que se cumpliera el tiempo límite para hacerlo ante el Congreso de la Unión.