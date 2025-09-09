Logo InklusionSitio accesible
¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 9 de septiembre? Paquete Económico 2026

Entérate de los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este martes 9 de septiembre desde Palacio Nacional.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum
Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 9 de septiembre.|Gobierno de México

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 9 de septiembre. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta. Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre la entrega del Paquete Económico 2026, la cual se realizó a solo unos minutos de que se cumpliera el tiempo límite para hacerlo ante el Congreso de la Unión.

Resultados del programa Atención a las causas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compartió los resultados dle programa Atención a las causas como medida de prevención de delitos. Se implementaron actividades deportivas para los jóvenes. En el mes 33 mil 177 participantes conformaron equipos de futbol.

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, mejor conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Claudia SheinbaumPresidencia de MéxicoEconomía en México

