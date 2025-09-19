VIDEO | Así llegó Hernán “N”, presunto líder de La Barredora a Toluca: irá al penal del Altiplano

Herman “N”, presunto líder del grupo criminal de La Barredora, ya se encuentra en Toluca, Estado de México, a punto de ser ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, tras ser detenido en Paraguay.

“El Comandante H”, como es conocido, era secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto, actual senador de Morena. Luego de siete meses prófugo, fue aprehendido el 12 de septiembre pasado.

Hernán “N” llegó a México en avión de la FGR

El exfuncionario llegó escoltado por agentes federales en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual aterrizó aproximadamente a las 18:58 horas en el aeropuerto de Toluca, procedente de Tapachula, Chiapas.

Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR le cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Hernán “N” estaba escondido en una residencia de un exclusivo fraccionamiento del Barrio Mariano Roque, cerca de Asunción, donde vivió siete meses.

El presunto líder de La Barredora, organización criminal dedicada al narcotráfico, extorsiones, trata de migrantes y hasta el robo de combustible, contó con recursos para esconderse en una casa que hasta alberca tenía.

¿De qué está acusado el presunto líder de La Barredora?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Hernán “N” tuvo problemas migratorios con las autoridades de Paraguay, de donde fue expulsado por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país.

Hernán “N” cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en Tabasco, asimismo, cuenta con una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

Tarjeta del banco sirvió para ubicar y detener a Hernán “N” en Paraguay

Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, informó que Hernán “N” fue detenido luego de que las autoridades tomaron conocimiento de movimientos bancarios de una tarjeta relacionada con el entorno del exfuncionario mexicano.

“Una tarjeta de crédito, que no estaba a nombre de él, sino vinculada a su entorno, es que empezó a tener movimientos financieros y económicos acá en Paraguay, y esa fue una señal importante por la cual las autoridades mexicanas también utilizaron para proveernos esa información y en definitiva poder dar con esa persona”, explicó.