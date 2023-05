En una manifestación a punto de atropellar a más ciclistas en Puebla

Una manifestación de más de cien ciclistas en la recta a Cholula en el estado de Puebla, ocurrió tras la muerte de Agustín de 16 años que fue atropellado en esa vía el domingo en la mañana, estuvo a punto de terminar en una tragedia.

Todo se debió a que el conductor de una camioneta color negro aventó su vehículo a un grupo de los manifestantes en esa vía de comunicación rumbo a Puebla.

Este sujeto de nombre Alfonso “N” trató de salirse por la lateral que conduce hacia la Calzada Zavaleta, pero fue interceptado por varios de los ciclistas y elementos policiacos.

“Quitó la valla humana de seguridad que teníamos este lado, atropellando, haciéndose mover a cinco de nuestros compañeros, tuve que saltar contra su cofre y aun así siguió avanzando,” comentó un ciclista para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca.

Otra ciclista también refirió que fue embestida por el hombre con la camioneta negra. “Nos aventó el auto, hay varias personas lesionadas y se está exigiendo se cumpla la ley.”

Algunos de los ciclistas golpearon la unidad, el presunto responsable trató de escapar pero no lo logró.

“Unos vándalos me quisieron asaltar, y me rompieron, me agredieron, -¿ellos lo empezaron a agredir?- sí, sí señorita y de hecho debería ver videos en todos lados, es que dicen que usted se lanzó contra los ciclistas, -¿es cierto eso?- no es cierto,” expresó un automovilista que se vio involucrado en la manifestación.

Al lugar de los hechos llegó el abogado del presunto agresor, quien fue detenido y subió a la patrulla de la policía estatal.

“Me atropellaste horrible, me llevaste a mí, ¿por qué me atropellaste? Súbete y vámonos para que me denuncies, yo sí a mí me atropellaron, atropellaste a más de una decena, carnal,” se escuchaba entre el tumulto de gente.

Tras esta hecho, el conductor fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Manifestantes se subieron a la misma patrulla para seguirlo rumbo a la dependencia.

Por la noche, nuevamente se manifestaron ciclistas

Desde la noche de martes y hasta las primeras horas de este miércoles, ciclistas e integrantes de diferentes colectivos se mantuvieron en las inmediaciones del C5 para denunciar las agresiones de un automovilista, quien durante la tarde del martes forzara su paso en la lateral de la recta a Cholula, cuando estas personas se manifestaban.

“Afortunadamente no hubo lesionados, solo algunos raspones y cosas así pero todos alcanzamos a quitarnos, incluso algunos los tuvimos que jalar para que no pasara a mayores, la persona la escoltamos fuimos hasta fiscalía y de acuerdo al comentario que nos hicieron los policías que tenía que existir previamente una denuncia para que lo pudieran detener,” confirmó Maximiliano, uno de los ciclistas.

Sosteniendo una lona fue como mostraron su inconformidad tras los hechos registrados, donde incluso la unidad del automovilista fue golpeada y apedreada al intentar hacer su paso de forma imprudente.

Fue aproximadamente a las 20 horas que este varón que fue detenido tuvo que ser trasladado aquí mismo a estas instalaciones del complejo metropolitano de seguridad pública y aquí también llegaron pues todos estos ciclistas afectados, debido a que en el C5 se encuentra la unidad especializada en flagrancia donde se dará seguimiento a las investigaciones y a la denuncia.

Cabe destacar que Alfonso “N”, fue puesto a disposición y de acuerdo con los estatutos legales, será máximo en un plazo de 48 horas que se determine si se ordena su libertad o bien, si se pone a disposición de la autoridad judicial, en tanto, continúan las indagatorias, así lo señaló el equipo de comunicación de policía estatal.