Manifestaciones hoy 3 de mayo en CDMX: habrá marchas en zona Centro

En la Ciudad de México (CDMX) se esperan al menos cuatro marchas y siete manifestaciones hoy 3 de mayo, lo que afectará la circulación en calles de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Tláhuac y Álvaro Obregón.

Desde las 7:00 de la mañana hay presencia de manifestantes en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. En este mismo punto se hará otra protesta a las 8:00 de la mañana.

A las 11:00 de la mañana se harán dos manifestaciones hoy 3 de mayo, anunció el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).



Avenida Ricardo Flores Magón y Lerdo s/n, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Insurgentes Sur #3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Al mediodía se espera otra protesta, el contingente se concentrará en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX , ubicada en Gabriel Hernández #30, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Otra de las manifestaciones hoy martes iniciará a las 4:20 de la tarde, un grupo de personas se reunirá en Manuel Carpio #99, casi en el cruce con Dr. Atl, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 7:30 de la noche un grupo de manifestantes se concentrará en el Monumento a la Revolución, que se ubica en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Además de las manifestaciones hoy en CDMX, atención a las marchas

Al mediodía una marcha saldrá de Avenida Paseo de la Reforma, Torre de Ángel #350, colonia Juárez, rumbo a la Embajada de Estados Unidos en México, localizada en Avenida Paseo de la Reforma #305, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 12:30 del día un contingente partirá de Avenida Insurgentes Sur #3000, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, hacia el Circuito Escolar del mismo punto al sur de la capital.

A las 4:00 de la tarde un grupo de personas saldrá de Avenida Tláhuac s/n, colonia Culhuacán, rumbo a Avenida Tláhuac s/n, colonia Las Arboledas, alcaldía Tláhuac, precisó el C5.

Durante el día se realizará otra marcha, irá de Avenida de la Paz e Insurgentes Sur s/n, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón, rumbo a Insurgentes Sur #20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.





Finalmente, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recordó que este 3 de mayo hay doble hoy no circula por la mala calidad del aire en la CDMX y la zona conurbada del Estado de México.

La @CAMegalopolis informa que se mantiene contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México

No circulan hoy los autos de uso particular con holograma de verificación 2, los de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Tampoco los autos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Además de aquellos con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma 2.