Tráfico en CDMX hoy 15 de septiembre: Conoce las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas

Alerta en CDMX por caos vial este 15 de septiembre: En la antesala de las celebraciones por el Grito de Independencia de México, este lunes se realizarán bloqueos, marchas, manifestaciones y cierres viales en distintos puntos de la capital, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), quienes advierten sobre afectaciones severas en vialidades primarias y tráfico intenso durante varias horas del día.

De acuerdo con los anuncios más recientes, se espera la presencia de diversos grupos sociales que ocuparán avenidas estratégicas desde las primeras horas, lo que podría generar desvíos, embotellamientos prolongados y retrasos significativos para automovilistas, transporte público y usuarios del Metro, especialmente en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Tlalpan y alrededores.

