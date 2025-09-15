Logo InklusionSitio accesible
Tráfico en CDMX hoy 15 de septiembre: Conoce las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas

¡Alerta vial! Tráfico en la CDMX: Sigue este monitoreo en tiempo real de las marchas, bloqueos, manifestaciones y afectaciones durante HOY 15 de septiembre.

Escrito por: Daniel Rivera
Tráfico en CDMX hoy 15 de septiembre Conoce las marchas bloqueos manifestaciones y calles afectadas. En la imagen se observa cómo varias personas se alistan para iniciar una marcha por las calles de la Ciudad de México.
¡Alerta vial! Tráfico en la CDMX: Sigue este monitoreo en tiempo real de las marchas, bloqueos, manifestaciones y afectaciones durante HOY 15 de septiembre.|‘X’ OVIAL

Alerta en CDMX por caos vial este 15 de septiembre: En la antesala de las celebraciones por el Grito de Independencia de México, este lunes se realizarán bloqueos, marchas, manifestaciones y cierres viales en distintos puntos de la capital, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), quienes advierten sobre afectaciones severas en vialidades primarias y tráfico intenso durante varias horas del día.

De acuerdo con los anuncios más recientes, se espera la presencia de diversos grupos sociales que ocuparán avenidas estratégicas desde las primeras horas, lo que podría generar desvíos, embotellamientos prolongados y retrasos significativos para automovilistas, transporte público y usuarios del Metro, especialmente en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Tlalpan y alrededores.

EN VIVO

¡Atento! Así están programadas las marchas para hoy

¡Tómalo en cuenta! Estas son las marchas programas en la CDMX para este día.

*Durante el día considera concentración de manifestantes en Av. Juárez #50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

*Se espera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, col. Granjas San Antonio, alcaldía Iztapalapa.

*Considera a las 11:00 horas concentración de manifestantes en Calz. Ermita Iztapalapa #4037, col. Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

*A las 12:00 horas se espera concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Mantente informado mientras te enteras de las marchas y bloqueos en la CDMX

¡Toma en cuenta este dato antes de salir!

¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes 15 de septiembre, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:

¡Muy buenos FIAS!

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este lunes 15 de septiembre del 2025.

Gtvv1hdWMAArxpt.png
|‘X’ OVIAL

MarchasCDMXSSC CDMX

