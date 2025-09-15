Tráfico en CDMX hoy 15 de septiembre: Conoce las marchas, bloqueos, manifestaciones y calles afectadas
¡Alerta vial! Tráfico en la CDMX: Sigue este monitoreo en tiempo real de las marchas, bloqueos, manifestaciones y afectaciones durante HOY 15 de septiembre.
Alerta en CDMX por caos vial este 15 de septiembre: En la antesala de las celebraciones por el Grito de Independencia de México, este lunes se realizarán bloqueos, marchas, manifestaciones y cierres viales en distintos puntos de la capital, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), quienes advierten sobre afectaciones severas en vialidades primarias y tráfico intenso durante varias horas del día.
De acuerdo con los anuncios más recientes, se espera la presencia de diversos grupos sociales que ocuparán avenidas estratégicas desde las primeras horas, lo que podría generar desvíos, embotellamientos prolongados y retrasos significativos para automovilistas, transporte público y usuarios del Metro, especialmente en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Tlalpan y alrededores.
EN VIVO
¡Atento! Así están programadas las marchas para hoy
¡Tómalo en cuenta! Estas son las marchas programas en la CDMX para este día.
*Durante el día considera concentración de manifestantes en Av. Juárez #50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
*Se espera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, col. Granjas San Antonio, alcaldía Iztapalapa.
*Considera a las 11:00 horas concentración de manifestantes en Calz. Ermita Iztapalapa #4037, col. Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.
*A las 12:00 horas se espera concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
#MientrasDormía | 🌧️ Fuertes lluvias han causado graves inundaciones en Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2025
Casas en la colonia Ejido de San Agustín y el Hospital General de Zona 53 quedaron bajo agua.
Los detalles los tiene @oscar_mendoza31 en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/UmbU5U98Hw
🌧️ Calles bajo el agua y vecinos sin apoyo en Los Reyes La Paz— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2025
Tras la tormenta del domingo, la colonia Ejido de San Agustín sigue completamente inundada. Vecinos pasaron la madrugada intentando sacar el agua de sus casas, pero el nivel apenas ha bajado unos centímetros.
Los… pic.twitter.com/JvC0ZzNQea
#AlertaVialFIA | 🇲🇽 Operativo especial en el Zócalo por festejos patrios— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2025
Este lunes 15 de septiembre, desde temprano se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en la plancha del Zócalo capitalino. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana instalarán filtros para… pic.twitter.com/DkC2969W4O
¡Toma en cuenta este dato antes de salir!
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes 15 de septiembre, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 15, 2025
El #HoyNoCircula de hoy lunes 15 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡 terminación de placas 5 y 6, con hologramas 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/TymzgLchD1
¡Muy buenos FIAS!
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este lunes 15 de septiembre del 2025.