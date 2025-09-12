¡Que el grito no te agarre desprevenido! Cambio en los horarios de transporte público este 16 de septiembre

Con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que el próximo martes 16 de septiembre habrá ajustes en los horarios de operación de la Red de Movilidad Integrada.

Estos cambios buscan facilitar la movilidad de las y los usuarios durante las celebraciones patrias, por lo que se recomienda tomar precauciones y planear traslados con anticipación.

Cambio de horarios en la Red de Movilidad Integrada

Además, se prevén modificaciones en los servicios de transporte público que conectan con las principales zonas del Centro Histórico y espacios donde se llevarán a cabo los festejos. Mantenerse informado ayudará a evitar contratiempos y viajes innecesarios, estos son los horarios del transporte público:



Metro: 07:00 a 00:00 horas

Metrobús: 05:00 a 00:00 horas

RTP: 06:00 a 00:00 horas

Trolebús: 06:00 a 23:30 horas

Trolebús: Líneas 10 (elevado), 11 y 13, 05:00 a 00:00 horas, Aztecas (Línea 12), 05:30 a 23:30

Tren Ligero: 07:00 a 23:30 horas

Cablebús: 07:00 a 23:00 horas

Ecobici: 05:00 a 00:30 horas

Servicio de apoyo Línea 1: 07:00 A 00:00 horas

Ecoparq: No operan

Estos son los horarios de la #RedDeMovilidadIntegrada para el 16 de septiembre 🚡🚌🚇 🇲🇽

¡Toma tus previsiones! pic.twitter.com/D1HaQwKkEC — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) September 11, 2025

Zócalo capitalino, 15 de septiembre 2025

Los festejos patrios en la Ciudad de México (CDMX) se preparan para recibir a uno de los iconos del regional mexicano. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció a través de su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre, que la Arrolladora Banda el Limón se presentará en el Zócalo capitalino en el marco del Grito de la Independencia.

Este evento forma parte de la celebración del Día de la Independencia de México, uno de los festejos más importantes del país.

#BuenosDías



Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!

Este 6 de septiembre en el Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación vamos a recibir a @Residente, para una noche llena de música y resistencia.



¿Están listos? pic.twitter.com/3tQbGTvuIb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 16, 2025

La presentación de la banda promete ser uno de los momentos más esperados de la noche, justo antes del tradicional Grito de Independencia que encabezará por primera vez una presidenta desde el balcón de Palacio Nacional.

Artistas como La Banda MS, Los Tigres del Norte, Los Askis, y el mariachi Perla Jalisciense se han presentado en el Zócalo para la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre.