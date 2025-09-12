¡Que el grito no te agarre desprevenido! Cambio en los horarios de transporte público este 16 de septiembre
SEMOVI anuncia cambios en los horarios de operación del transporte público en la CDMX este 16 de septiembre por la conmemoración de la Independencia.
Con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que el próximo martes 16 de septiembre habrá ajustes en los horarios de operación de la Red de Movilidad Integrada.
Estos cambios buscan facilitar la movilidad de las y los usuarios durante las celebraciones patrias, por lo que se recomienda tomar precauciones y planear traslados con anticipación.
Cambio de horarios en la Red de Movilidad Integrada
Además, se prevén modificaciones en los servicios de transporte público que conectan con las principales zonas del Centro Histórico y espacios donde se llevarán a cabo los festejos. Mantenerse informado ayudará a evitar contratiempos y viajes innecesarios, estos son los horarios del transporte público:
- Metro: 07:00 a 00:00 horas
- Metrobús: 05:00 a 00:00 horas
- RTP: 06:00 a 00:00 horas
- Trolebús: 06:00 a 23:30 horas
- Trolebús: Líneas 10 (elevado), 11 y 13, 05:00 a 00:00 horas, Aztecas (Línea 12), 05:30 a 23:30
- Tren Ligero: 07:00 a 23:30 horas
- Cablebús: 07:00 a 23:00 horas
- Ecobici: 05:00 a 00:30 horas
- Servicio de apoyo Línea 1: 07:00 A 00:00 horas
- Ecoparq: No operan
Estos son los horarios de la #RedDeMovilidadIntegrada para el 16 de septiembre 🚡🚌🚇 🇲🇽— Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) September 11, 2025
¡Toma tus previsiones! pic.twitter.com/D1HaQwKkEC
Zócalo capitalino, 15 de septiembre 2025
Los festejos patrios en la Ciudad de México (CDMX) se preparan para recibir a uno de los iconos del regional mexicano. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció a través de su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre, que la Arrolladora Banda el Limón se presentará en el Zócalo capitalino en el marco del Grito de la Independencia.
Este evento forma parte de la celebración del Día de la Independencia de México, uno de los festejos más importantes del país.
#BuenosDías— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 16, 2025
Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!
Este 6 de septiembre en el Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación vamos a recibir a @Residente, para una noche llena de música y resistencia.
¿Están listos? pic.twitter.com/3tQbGTvuIb
La presentación de la banda promete ser uno de los momentos más esperados de la noche, justo antes del tradicional Grito de Independencia que encabezará por primera vez una presidenta desde el balcón de Palacio Nacional.
Artistas como La Banda MS, Los Tigres del Norte, Los Askis, y el mariachi Perla Jalisciense se han presentado en el Zócalo para la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre.