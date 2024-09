Manuela Obrador, prima de AMLO, es la nueva delegada de Bienestar en Chiapas

El nombramiento de Manuela Obrador, una figura familiar para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado expectativas en Chiapas, quien recientemente fue anunciada como parte de un cambio estratégico para los programas de bienestar.

El encargado del dar el anuncio fue Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, quien en redes sociales aseguró que la exdiputada es una figura indispensable para fortalecer la política social en el estado de Chiapas, pero ¿quién es Manuela Obrador y por qué ha causado polémica su nombramiento?

Manuela Obrador: nueva delegada de Programas del Bienestar en Chiapas

Manuela Obrador , prima del presidente López Obrador, ha tenido una trayectoria en la política. Se desempeñó como diputada federal por el Distrito 1 de Chiapas durante las 64ª y 65ª legislaturas del Congreso de la Unión. Además, en 2012 ocupó el cargo de directora de Hacienda en el gobierno municipal de Palenque, Chiapas.

Recientemente, su nombre ha ganado relevancia en la política mexicana al asumir el cargo de delegada de los Programas de Bienestar en Chiapas, a partir del 17 de septiembre de 2024.

Durante su tiempo en el Congreso, la exdiputada orientó su trabajo en temas de desarrollo social y la reducción de la pobreza, alineándose con las políticas promovidas por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena ).

A partir de hoy, nuestra compañera Manuela Obrador asume como delegada de los @apoyosbienestar en Chiapas. Su trabajo será indispensable para fortalecer la política social en este estado, que es donde más se ha reducido la pobreza. Le deseamos mucho éxito en este encargo. pic.twitter.com/ZtjJsfbj0S — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) September 17, 2024

En el ojo de las controversias: Manuela obrador y AMLO

El nombre de Manuela Obrador ha sido objeto de controversia y atención mediática debido a su parentesco con el presidente. Los escándalos asociados a ella han girado en torno al nepotismo en la política y sobre la posible influencia que su parentesco podría tener en su nombramiento y desempeño en el cargo.

Recordemos que en 2023, el presidente López Obrador señaló que su prima, la ahora delegada del Bienestar en Chiapas, no debía buscar la gubernatura de dicha entidad en las elecciones del 2024, con el fin de evitar que en su gobierno se repliquen vicios de sexenios pasados.

“Sí tengo opinión, de que no debe de participar, yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia no, sino que no avanzamos”, indicó el mandatario en una de sus conferencias de prensa.

La designación de Manuela Obrador ha sido parte de una serie de cambios en el gabinete que buscan fortalecer los programas de bienestar y su implementación en el sur del país, aunque también genera dudas sobre la transparencia y el compromiso con el combate al nepotismo, por lo que la nueva delegada tendrá nuevos retos que afrontar.