Ebrard firma acuerdo para impulsar venta de tequila en el mundo

El canciller Marcelo Ebrard atestiguó hoy, en Jalisco, la firma de un convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consejo Regulador del Tequila (CRT), con el objetivo de fortalecer e impulsar el tequila a nivel internacional.

El acuerdo tiene como objetivo que la SRE, mediante su red de embajadas y consulados, coadyuve en la apertura de nuevos mercados para la bebida insignia de México.

“Donde más está creciendo la presencia del tequila es en Eurasia; y México este año va a abrir su embajada en Kazajistán y en otras”, dijo el canciller en el evento celebrado en la Cámara de Comercio de Guadalajara.

“Eso nos va a hacer que estemos presentes en esa región, ya tenemos autorización reglamentaria para que el tequila pueda acceder a esa región del mundo”, apuntó.

Canciller se reúne con rector de la UdeG y la comunidad universitaria

En la firma, participaron el presidente del CRT, Miguel Ángel Domínguez Morales, y el director del CRT, Ramón González Figueroa.

Como parte de su gira de trabajo en Jalisco, el canciller sostuvo un encuentro con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y la comunidad universitaria para dialogar sobre las perspectivas de la política exterior de México.

Ante la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A. C. y público en general, hizo la presentación de su libro “El Camino de México”.