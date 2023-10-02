¡Toma precauciones! Estas son las rutas y horarios de la marcha 2 de octubre 2023 en CDMX

Cada año, estudiantes y maestros se reúnen el 2 de octubre 2023 para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968, y exigir justicia por este acontecimiento que ocurrió hace 55 años.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el horario, rutas y algunas alternativas viales de la marcha de este 2 de octubre 2023 en CDMX.

¿A qué hora será la marcha del 2 de octubre 2023 en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se estima que algunas personas que integran el “Comité 68” se reúnan este 2 de octubre 2023 a las 16 horas (4 de la tarde); asimismo se espera que los contingentes se junten a partir de las 12 de la tarde.

Por otro lado, se tiene contemplado que a esta manifestación asistan alrededor de 5 mil personas; hasta ahora se desconoce si el número de participantes podría aumentar en el transcurso de la marcha.

"Métale a la marcha, métale al tambor

Métale, que traigo un pueblo en mi voz"

El próximo, lunes, 2 de octubre a las 16:00 horas saldremos de la plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco rumbo al Zócalo, 1/2 pic.twitter.com/3QzdPo16Dt — Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) September 29, 2023

¿Cuál será la ruta de la marcha este 2 de octubre 2023 en CDMX?

Este 2 de octubre 2023 diversas organizaciones se reunirán en la Plaza de las Tres Culturas para comenzar una marcha en conmemoración de los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968; se espera que este evento termine en el Zócalo CDMX, pero, ¿qué ruta tomarán los manifestantes?

¡Sal a tiempo! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las y los asistentes a la marcha de este 2 de octubre 2023 tomarán la siguiente ruta:



Avenida Ricardo Flores Magón.

Avenida Paseo de la Reforma.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida 5 de Mayo.

Plaza de la Constitución.

De acuerdo con autoridades, no se descarta el arribo de autobuses que transportarán a los manifestantes al punto de concentración, y que acudan en apoyo a otras organizaciones sociales, sindicales, políticas y colectivas estudiantiles.

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?

El 2 de octubre de 1968, estudiantes de distintas universidades se reunieron para crear un movimiento estudiantil para reclamar la ocupación y presencia militar y policial en los planteles escolares.

Se realizaron múltiples manifestaciones a las que acudieron profesores, maestros, obreros, amas de casa y algunos sindicatos, todos ellos se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Al lugar comenzaron a llegar helicópteros, junto con miles de elementos del Ejército y el Batallón Olimpia, quienes rodearon a las y los manifestantes para comenzar a dispararles, provocando un caos total en la ciudad.