Marchas hoy 2 de octubre en CDMX: Manifestaciones en memoria del 2 de octubre de 1968
Este lunes 2 de octubre de 2023, diversos grupos realizarán marchas y manifestaciones en la capital del país; consulta las alternativas viales.
Este 2 de octubre de 2023, en la Ciudad de México (CDMX) varias personas realizarán marchas y manifestaciones, por lo cual es necesario estar prevenido para evitar retrasos en los traslados por las calles de la capital del país.
Marchas en conmemoración por el 2 de octubre de 1968
Este día, diversos colectivos y estudiantes realizarán diversas manifestaciones en conmemoración por la represión al movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. En diversos puntos de la CDMX marcharán al Zócalo capitalino. Consulta aquí las alternativas viales.
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 2 de octubre en la #CiudadDeMéxico. #SomosSSC 🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/W2AOB9Lu26 pic.twitter.com/BkxJ2i9nHf— SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 2, 2023
- 9:00 horas. La Asamblea General de Trabajadores harán una concentración en las instalaciones del Instituto de la Juventud (INJUVE) en Calz. México Tacuba No.235, Col. Un Hogar para Nosotros, Alc. Miguel Hidalgo.
- 10:00 horas. Trabajadores de la Secretaría de INclusión y Bienestar Social irán a la Secretaría de Gobierno de la CDMX en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- 10:00 horas. Integrantes del colectivo “Gordi Feminista” acudirán al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Sede “Reclusorio Norte” en Río de la Loza s/n., Col. Loma La Palma, Alc. Gustavo A. Madero, para pedir justicia para víctima de feminicidio del pasado 28 de junio del 2013 y no se descarta que se sumen otras organizaciones.
- 10:00 horas. Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México acudirán a la sede de la institución en Fernando de Alva Ixtlixóchitl No. 185, Col. Tránsito, Alc. Cuauhtémoc.
¿Qué autos no circulan hoy lunes?
Este lunes 2 de octubre de 2023 los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6 y holograma de verificación 1 o 2 les aplica el programa Hoy No Circula.
#SSC informa: Este lunes el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/YAE4v2sUqf— SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 2, 2023