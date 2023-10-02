Marchas hoy 2 de octubre en CDMX: Manifestaciones en memoria del 2 de octubre de 1968

Este 2 de octubre de 2023, en la Ciudad de México (CDMX) varias personas realizarán marchas y manifestaciones, por lo cual es necesario estar prevenido para evitar retrasos en los traslados por las calles de la capital del país.

Marchas en conmemoración por el 2 de octubre de 1968

Este día, diversos colectivos y estudiantes realizarán diversas manifestaciones en conmemoración por la represión al movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. En diversos puntos de la CDMX marcharán al Zócalo capitalino. Consulta aquí las alternativas viales.

9:00 horas. La Asamblea General de Trabajadores harán una concentración en las instalaciones del Instituto de la Juventud (INJUVE) en Calz. México Tacuba No.235, Col. Un Hogar para Nosotros, Alc. Miguel Hidalgo.

La Asamblea General de Trabajadores harán una concentración en las instalaciones del Instituto de la Juventud (INJUVE) en Calz. México Tacuba No.235, Col. Un Hogar para Nosotros, Alc. Miguel Hidalgo.

10:00 horas. Trabajadores de la Secretaría de INclusión y Bienestar Social irán a la Secretaría de Gobierno de la CDMX en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

10:00 horas. Integrantes del colectivo “Gordi Feminista” acudirán al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Sede “Reclusorio Norte” en Río de la Loza s/n., Col. Loma La Palma, Alc. Gustavo A. Madero, para pedir justicia para víctima de feminicidio del pasado 28 de junio del 2013 y no se descarta que se sumen otras organizaciones.

Integrantes del colectivo “Gordi Feminista” acudirán al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Sede “Reclusorio Norte” en Río de la Loza s/n., Col. Loma La Palma, Alc. Gustavo A. Madero, para pedir justicia para víctima de feminicidio del pasado 28 de junio del 2013 y no se descarta que se sumen otras organizaciones.

10:00 horas. Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México acudirán a la sede de la institución en Fernando de Alva Ixtlixóchitl No. 185, Col. Tránsito, Alc. Cuauhtémoc.

¿Qué autos no circulan hoy lunes?

Este lunes 2 de octubre de 2023 los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6 y holograma de verificación 1 o 2 les aplica el programa Hoy No Circula.