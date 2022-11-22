Colocan carteles de la marcha de AMLO en estaciones del Metro CDMX

Usuarios del Sistema del Transporte Colectivo (STC) dieron a conocer que en algunas estaciones del Metro CDMX hay carteles sobre la marcha de AMLO.

En redes sociales, usuarios del Metro CDMX compartieron que en la Línea 2 de ese transporte hay varios carteles que invitan a la marcha de AMLO del próximo 27 de noviembre.

Mientras tanto en la estación Pino Suárez de la línea 2 del #MetroCDMX se pueden ver carteles invitando a participar en la marcha del próximo 27 de Noviembre. pic.twitter.com/CJTkWwyQDO — Allen Walker (@kakagoto77) November 22, 2022

De acuerdo con publicaciones, los carteles que tienen la fotografía de AMLO y de fondo el Zócalo indican que la movilización será el próximo domingo a las 9:00 horas.

"4 años de Transformación. 27 de noviembre 9:00 horas. Del Ángel de la Independencia al Zócalo", se lee en los carteles colocados tanto en los vagones como en los pasillos del Metro CDMX.

¿Cuándo será la marcha de AMLO?

El mandatario convocó el pasado 16 de noviembre a participar a una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo el próximo domingo 27 de noviembre.

AMLO explicó que la marcha no es en respuesta a la movilización de sus opositores en contra de la Reforma Electoral, sino para conmemorar los cuatro años de la Cuarta Transformación.

Se prevé que el mandatario rinda su informe de gobierno en la plancha de Zócalo, tras concluir la marcha a la que espero no acudan acarreados ni provocadores, según sus declaraciones.

Durante sus conferencias de prensa matutinas, El Presidente López Obrador invitó a la marcha a todos los que simpaticen con el movimiento que encabeza, pues dijo que es una “fiesta”.

Algunos funcionarios que han confirmado su asistencia son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.