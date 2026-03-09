Tensión, personas detenidas y un periodista lesionado; así se vivió la marcha del 8M en Oaxaca

Miles de mujeres tomaron las calles de Oaxaca de Juárez durante la Marcha del 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, para exigir justicia por las víctimas de violencia de género y pedir mayor protección para las mujeres.

La movilización reunió a más de tres mil manifestantes y recorrió distintas calles de la ciudad hasta llegar al centro histórico. Sin embargo, la jornada terminó con momentos de tensión luego de que la Policía Estatal de Oaxaca realizara un operativo para dispersar a algunas personas que participaban en la protesta.

¿Qué ocurrió durante la marcha del 8M en Oaxaca?

La manifestación avanzó por varias calles de la capital oaxaqueña hasta llegar al primer cuadro de la ciudad, donde se concentró el grueso del contingente.

Durante la protesta, algunas manifestantes incendiaron tablones de madera que habían sido colocados para proteger ventanales y accesos de dos sucursales bancarias ubicadas en el centro.

Las acciones fueron parte de la protesta para reclamar a las autoridades la falta de protección para las mujeres y el aumento de la violencia de género en el estado. Las imágenes de estos momentos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

La Policía Estatal de #Oaxaca dispersó la marcha del #8M frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca.



La movilización reunió a más de 3 mil mujeres que exigían justicia y un alto a la violencia de género.



Durante la #protesta se registraron incendios de tablones, caída de vallas y… pic.twitter.com/jPdonyiV5p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Derriban vallas frente al Palacio de Gobierno en Oaxaca

La tensión aumentó cuando el contingente llegó al Palacio de Gobierno de Oaxaca. En ese punto, el gobierno estatal había colocado vallas metálicas para proteger el edificio. Un grupo de manifestantes empujó y derribó las barreras, lo que permitió que varias personas se acercaran al inmueble.

Posteriormente, frente al palacio también fueron quemados algunos tablones de madera que formaban parte de las protecciones colocadas previamente.

Tras estos hechos, elementos de la Policía Estatal de Oaxaca ingresaron a la zona y comenzaron un operativo para dispersar a algunas personas que permanecían en el lugar.

De acuerdo con los reportes, los policías empujaron a manifestantes y comenzaron a retirar a grupos de personas del área.

También se reportó que varias personas fueron perseguidas por calles cercanas, bajo la sospecha de que se trataba de individuos que se habrían infiltrado en la marcha para provocar disturbios.

Tres calles más adelante, los policías alcanzaron a algunos de ellos junto con dos mujeres, quienes fueron subidas a una patrulla estatal.

Periodista resulta herido durante los disturbios por la Marcha del 8M en Oaxaca

Durante el operativo también se registraron incidentes en calles cercanas. Según reportes, personas infiltradas en la movilización arrojaron mesas y sillas de un restaurante, lo que provocó que el periodista Jorge Arturo Pérez, del Periódico La Jornada, resultara lesionado.

Tras estos hechos, la movilización del 8M comenzó a dispersarse poco a poco en el centro de la ciudad. Aunque la marcha inició de manera pacífica y con la participación de miles de mujeres, los momentos finales estuvieron marcados por el operativo policial y algunos enfrentamientos.