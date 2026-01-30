¿Se suspenderá el servicio? Trabajadores del Metro CDMX convocan a una marcha para este día

¡La CDMX podría enloquecer! A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Metro convocó a una marcha en la Ciudad de México , con el fin de que se atiendan sus demandas laborales, así como mejoras en los recursos de mantenimiento.

La movilización se prevé que parta de la estación Balderas de la Línea 3, por lo que capitalinos podrían experimentar retrasos en el servicio, así como tráfico pesado.

¿Cuándo será la marcha de trabajadores del Metro en CDMX?

De acuerdo con el comunicado, la protesta de los trabajadores del Metro iniciará el miércoles 4 de febrero a las 15:30 horas.

Se prevé que algunas estaciones cercanas al recorrido puedan experimentar demoras en el servicio, por lo que se recomienda a los usuarios planear rutas alternas.



Estación de inicio: Balderas L3

Estación final: Zócalo L2

Hora estimada de la marcha: 15:30 horas

¿Por qué se manifiestan los trabajadores del Metro CDMX?

Los trabajadores han decidido salir a la calle debido a la falta de respuesta del Gobierno capitalino frente a demandas que afectan tanto a los empleados como a los usuarios. Entre los principales motivos se encuentran:



Falta de presupuesto para mantenimiento de trenes

Falta de mantenimiento en vías e instalaciones fijas

Mejora en condiciones de trabajo y derechos de los empleados que aún no han sido atendidos

Con esta marcha, los trabajadores buscan dar visibilidad a sus demandas y exigir que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tome medidas urgentes para garantizar un Metro seguro y funcional para todos los usuarios, según informaron.

Posibles afectaciones en Trolebús y Cablebús por huelga

¡Se nos viene la noche! Para ese mismo miércoles 4 de febrero, se prevé que la Alianza de Tranviarios de México (ATM) se vaya a huelga desde las primeras horas, si no llegan a un acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

En caso de llevarse a cabo, podrían registrarse interrupciones en el servicio de Trolebús y Cablebús, afectando a miles de usuarios que dependen de estos sistemas de transporte público.