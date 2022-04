Marchan por Debanhi, mujeres se movilizan en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Cientos de mujeres marcharon por la Avenida Morones Prieto en Monterrey para exigir justicia por la muerte de Debanhi Escobar.

Con gritos de ‘No fue accidente’ las y los jóvenes manifestantes comenzaron su marcha desde la Fiscalía General de Justicia alrededor de las 17:30 horas con rumbo al Palacio de Gobierno, tomando la Avenida Morones Prieto.

El contingente integrado por hombres y mujeres de diversas edades caminó hasta llegar a la Avenida Morones Prieto, en donde tomaron los seis carriles de circulación con destino hacia la Avenida Garza Sada.

La protesta provocó congestionamientos viales kilométricos, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad de Monterrey se encuentran también en el lugar.

Entre las peticiones de los manifestantes, se encuentra la renuncia del Fiscal General Gustavo Adolfo Guerrero y del Secretario de Seguridad estatal Aldo Fasci Zuazua.

Debany y Marlem, fueron las primeras jóvenes en llegar a la marcha convocada por grupos feministas en la Fiscalía de Nuevo Léon para exigir justicia por la muerte de Debanhi Susana Escobar.

“Ya no nos sentimos seguras al salir entonces estamos pidiendo justicia por Debanhi y por todas las que ya no están aquí", afirmó Marlem a las afueras de la Fiscalía de Nuevo León.

Confirman muerte de Debanhi Escobar

Mario Escobar confirmó que el cuerpo localizado sin vida en el interior de una cisterna de agua en un motel es de su hija Debanhi Escobar, quien desapareció el 9 de abril después de salir de una quinta y fue vista con vida por última vez en la Carretera a Laredo.

“Mi hija está muerta y no se qué hacer. Me equivoqué por creer en la Fiscalía”, declaró el padre de la joven de 18 años, desaparecida en Nuevo León, quien confirmó que es la vestimenta de su hija en el cuerpo hallado en el motel.

Por la madrugada del viernes el padre de la joven salió ante los medios de comunicación para confirmar la identidad de su hija Debanhi en el cuerpo hallado la cisterna del Motel Nueva Castilla, tras identificar la ropa que tenía puesta el día que desapareció.

“Me equivoqué, me equivoqué por creer en la Fiscalía. Pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mi, que creyó en mi esposa, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente, me equivoqué porque confié en la fiscalía. Vinieron aquí 4 o 5, 6 veces, no se cuántas, ustedes lo deben de saber y no hicieron su trabajo”, abundó el hombre.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para seguir con las indagatorias sobre qué pasó con ella durante sus últimos momentos de vida, mientras que el motel está resguardado por elementos de la policía para continuar con las investigaciones sobre el caso.

Mario Escobar, padre de Debanhi agradeció el apoyo que todas las personas le han ofrecido desde que comenzó la búsqueda de su hija el pasado 9 de abril.