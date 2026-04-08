¿A quién culpó la FGR por del accidente en el Tren Interoceánico? Víctimas reciben reparación del daño

Las víctimas sobrevivientes del descarrilamiento del Tren Interoceánico recibieron la reparación del daño luego de los hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2025 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 8 de abril de 2026 que se llegó a un acuerdo reparatorio con las 145 personas afectadas, entre ellos 31 menores de edad.

"Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal", informó la fiscal general Ernestina Godoy.

FGR señala a maquinista, el conductor y el jefe de despacho

Las investigaciones apuntan a que los responsables del accidente son el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, quienes están vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Expuso que se acreditó "la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual, la investigación se llevó ante un juez oportunamente, con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, y posteriormente se desarrolló audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso".

Mientras que por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, este se descartó tras dictámenes periciales y se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma.

Exceso de velocidad provocó descarrilamiento del tren, afirma FGR

El accidente ocurrió cuando la locomotora principal se salió de las vías con 241pasajeros y nueve integrantes de la tripulación.

La FGR aseguró el 27 de enero pasado que el descarrilamiento se debió a que el ferrocarril iba a mayor velocidad de la permitida.

El descarrilamiento ocurrió sobre la Línea Z del Tren Interoceánico, donde la formación estaba integrada por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

En el momento del siniestro el tren, dijo la FGR, iba a 65 kilómetros por hora en lugar de los 50 kilómetros por hora, de acuerdo con los datos de la caja negra.

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